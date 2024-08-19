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Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян - 19.08.2024, ПРАЙМ
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян
В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предпринимали попытки вербовать россиян, выезжавних с украинской территории. Об этом рассказал... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T09:32+0300
2024-08-19T09:33+0300
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ЛУГАНСК, 19 авг – ПРАЙМ. В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предпринимали попытки вербовать россиян, выезжавних с украинской территории. Об этом рассказал задержанный в ЛНР завербованный Киевом россиянин на видео, материал приводят РИА Новости.Ранее сообщалось, что УФСБ Луганской республики арестовала гражданина России, которые подозревается в сотрудничестве с СБУ."Жил в городе Россошь в Воронежской области, уехал на Украину (к сожительнице – ред.) в Николаевскую область, в город Южноукраинск, и с 2022 года жил там... В 2022 году несколько раз пытался выехать", - рассказал задержанный.Он также добавил, что два сотрудника СБУ в гражданском завербоавли его, угрожая лишить вида на жительство. По его словам, это произошло, когда он пытался выехать из страны.Россиянин отметил, что сотрдуники спецслужбы находили его везде, куда бы он ни уехал, и требовали от него предоставления информации о том, что проиходит в России.
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россия, украина, сбу, шпионаж
РОССИЯ, УКРАИНА, СБУ, шпионаж
09:32 19.08.2024 (обновлено: 09:33 19.08.2024)
 
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян

Задержанный в ЛНР: СБУ вербовала граждан России, уехавших в 2022 году с Украины

© flickr.com / Juanedc.comФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© flickr.com / Juanedc.com
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ЛУГАНСК, 19 авг – ПРАЙМ. В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предпринимали попытки вербовать россиян, выезжавних с украинской территории. Об этом рассказал задержанный в ЛНР завербованный Киевом россиянин на видео, материал приводят РИА Новости.
Ранее сообщалось, что УФСБ Луганской республики арестовала гражданина России, которые подозревается в сотрудничестве с СБУ.
"Жил в городе Россошь в Воронежской области, уехал на Украину (к сожительнице – ред.) в Николаевскую область, в город Южноукраинск, и с 2022 года жил там... В 2022 году несколько раз пытался выехать", - рассказал задержанный.
Он также добавил, что два сотрудника СБУ в гражданском завербоавли его, угрожая лишить вида на жительство. По его словам, это произошло, когда он пытался выехать из страны.
Россиянин отметил, что сотрдуники спецслужбы находили его везде, куда бы он ни уехал, и требовали от него предоставления информации о том, что проиходит в России.
 
РОССИЯУКРАИНАСБУшпионаж
 
 
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