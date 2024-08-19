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Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути

Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути - 19.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути

Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек — это те арктические порты, которые нужно развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:48+0300

2024-08-19T16:48+0300

2024-08-19T16:48+0300

экономика

россия

севморпуть

николай патрушев

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МУРМАНСК, 19 авг — ПРАЙМ. Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек — это те арктические порты, которые нужно развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных магистралей России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Патрушев подчеркнул, что освоение транспортно-логистического потенциала Северного морского пути (СМП) играет ключевую роль в развитии Арктической зоны. Он выступил в Мурманске на совещании, посвящённом обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. По словам Патрушева, СМП становится все более важным транспортным коридором и самым коротким маршрутом между Европой и Азией.Он отметил, что также следует более активно использовать потенциал внутренних водных путей — крупнейших рек, таких как Лена, Обь и Енисей, а также каналов, например, Беломорско-Балтийского канала. Патрушев подчеркнул, что это значительно улучшит транспортную доступность северо-западных, сибирских и дальневосточных регионов России.

https://1prime.ru/20240813/flot-850862845.html

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россия, севморпуть, николай патрушев