Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240819/sevmorput-850985393.html
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути - 19.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути
Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек — это те арктические порты, которые нужно развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:48+0300
2024-08-19T16:48+0300
экономика
россия
севморпуть
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/76599/03/765990355_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_66355641683912206a27f2c3478786e0.jpg
МУРМАНСК, 19 авг — ПРАЙМ. Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек — это те арктические порты, которые нужно развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных магистралей России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Патрушев подчеркнул, что освоение транспортно-логистического потенциала Северного морского пути (СМП) играет ключевую роль в развитии Арктической зоны. Он выступил в Мурманске на совещании, посвящённом обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. По словам Патрушева, СМП становится все более важным транспортным коридором и самым коротким маршрутом между Европой и Азией.Он отметил, что также следует более активно использовать потенциал внутренних водных путей — крупнейших рек, таких как Лена, Обь и Енисей, а также каналов, например, Беломорско-Балтийского канала. Патрушев подчеркнул, что это значительно улучшит транспортную доступность северо-западных, сибирских и дальневосточных регионов России.
https://1prime.ru/20240813/flot-850862845.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76599/03/765990355_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_81b14e8f52608be29f83e29dc3020b35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, севморпуть, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, Севморпуть, Николай Патрушев
16:48 19.08.2024
 
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути

Патрушев: Мурманск, Архангельск, Тикси и Певек нужны для развития Севморпути

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк*Порт
*Порт - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 19 авг ПРАЙМ. Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек — это те арктические порты, которые нужно развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных магистралей России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Патрушев подчеркнул, что освоение транспортно-логистического потенциала Северного морского пути (СМП) играет ключевую роль в развитии Арктической зоны. Он выступил в Мурманске на совещании, посвящённом обеспечению национальных интересов РФ в Арктике.
Учения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
13 августа, 17:51
По словам Патрушева, СМП становится все более важным транспортным коридором и самым коротким маршрутом между Европой и Азией.
Он отметил, что также следует более активно использовать потенциал внутренних водных путей — крупнейших рек, таких как Лена, Обь и Енисей, а также каналов, например, Беломорско-Балтийского канала.
Патрушев подчеркнул, что это значительно улучшит транспортную доступность северо-западных, сибирских и дальневосточных регионов России.
 
ЭкономикаРОССИЯСевморпутьНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала