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РЖД отправили первый поезд с контейнерами из Китая по Севморпути

РЖД отправили первый поезд с контейнерами из Китая по Севморпути - 19.08.2024, ПРАЙМ

РЖД отправили первый поезд с контейнерами из Китая по Севморпути

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) пустил из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути, сообщают РЖД. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T18:23+0300

2024-08-19T18:23+0300

2024-08-19T18:23+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) пустил из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути, сообщают РЖД. "Отправили из Архангельска первый поезд с контейнерами из КНР, доставленными по Северному морскому пути. Перевозки грузов из Китая организованы в рамках регулярного сервиса "Арктический экспресс №1" при участии РЖД. Он связывает по Северному морскому пути Архангельск и основные порты КНР: Шанхай и Нинбо", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Уточняется, что в первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей. Он следует со станции Соломбалка (Архангельск) в Тульскую область. Более того, в августе-сентябре ожидается пять рейсов морского контейнеровоза из Китая в Архангельск и пять - в обратном направлении. Сообщается, что для доставки импортных грузов разработаны технологии формирования контейнерных поездов на восьми станциях Архангельской области, предусмотрены специальные ускоренные графики их следования. А проект "Арктический экспресс №1" развивается в сотрудничестве с правительством Архангельской области и китайской компанией New New Shipping Line (Torgmoll).

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россия, ржд, севморпуть, китай