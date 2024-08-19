https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850976872.html

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам" - 19.08.2024, ПРАЙМ

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"

Берлин обязан ответить на все вопросы по поводу взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:47+0300

2024-08-19T12:47+0300

2024-08-19T12:47+0300

политика

россия

германия

северные потоки

сергей лавров

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Берлин обязан ответить на все вопросы по поводу взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они должны ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить и, когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах", - отметил министр в беседе с изданием "Известия".По словам дипломата, подобные действия наводят на мысль, что все это было "инсценировано". Кроме того, Россия будет настаивать на проведении прозрачного международного расследования.Он также отметил, что для Германии является "позором молча смириться" с потерей долгосрочной основы для энергетического благополучия, которая была ключевой для ее развития.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.

https://1prime.ru/20240817/frantsiya-850955413.html

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россия, германия, северные потоки, сергей лавров