https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850991169.html

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ

Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Некоторые высокопоставленные немецкие чиновники высказывают предположение, что Россия могла быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T20:57+0300

2024-08-19T20:57+0300

2024-08-19T20:57+0300

политика

северные потоки

северный поток-2

россия

германия

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Некоторые высокопоставленные немецкие чиновники высказывают предположение, что Россия могла быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает издание Guardian.Издание пишет, что высокопоставленные немецкие чиновники по-прежнему придерживаются теории, что диверсия была спланирована Россией как операция под "ложным флагом" с целью посеять раздор между Западом и Киевом.Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий опубликовало фотографию этого человека, благодаря чему удалось установить, что речь идёт о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него были сообщники — супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.По информации газеты Wall Street Journal, немецкие следователи, расследующие взрывы на газопроводах "Северный поток", сосредоточили свое внимание на бывшем главнокомандующем ВС Украины Валерии Залужном и его помощниках. Согласно данным издания, Центральное разведывательное управление США якобы требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах. Зеленский согласился на это требование, однако Залужный не выполнил его.

https://1prime.ru/20240819/ukraina-850991011.html

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северные потоки, северный поток-2, россия, германия