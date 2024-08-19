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Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850991169.html
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ
Некоторые высокопоставленные немецкие чиновники высказывают предположение, что Россия могла быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T20:57+0300
2024-08-19T20:57+0300
политика
северные потоки
северный поток-2
россия
германия
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Некоторые высокопоставленные немецкие чиновники высказывают предположение, что Россия могла быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает издание Guardian.Издание пишет, что высокопоставленные немецкие чиновники по-прежнему придерживаются теории, что диверсия была спланирована Россией как операция под "ложным флагом" с целью посеять раздор между Западом и Киевом.Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий опубликовало фотографию этого человека, благодаря чему удалось установить, что речь идёт о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него были сообщники — супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.По информации газеты Wall Street Journal, немецкие следователи, расследующие взрывы на газопроводах "Северный поток", сосредоточили свое внимание на бывшем главнокомандующем ВС Украины Валерии Залужном и его помощниках. Согласно данным издания, Центральное разведывательное управление США якобы требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах. Зеленский согласился на это требование, однако Залужный не выполнил его.
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северные потоки, северный поток-2, россия, германия
Политика, Северные потоки, Северный поток-2, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
20:57 19.08.2024
 
Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве "Северных потоков", пишут СМИ

Guardian: в ФРГ продвигают идею, что Россия сама взорвала "Северные потоки"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Некоторые высокопоставленные немецкие чиновники высказывают предположение, что Россия могла быть причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает издание Guardian.
Издание пишет, что высокопоставленные немецкие чиновники по-прежнему придерживаются теории, что диверсия была спланирована Россией как операция под "ложным флагом" с целью посеять раздор между Западом и Киевом.
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20:39
Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий опубликовало фотографию этого человека, благодаря чему удалось установить, что речь идёт о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него были сообщники — супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.
По информации газеты Wall Street Journal, немецкие следователи, расследующие взрывы на газопроводах "Северный поток", сосредоточили свое внимание на бывшем главнокомандующем ВС Украины Валерии Залужном и его помощниках.
Согласно данным издания, Центральное разведывательное управление США якобы требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах. Зеленский согласился на это требование, однако Залужный не выполнил его.
 
ПолитикаСеверные потокиСеверный поток-2РОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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