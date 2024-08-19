https://1prime.ru/20240819/shpion-850983027.html

В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции

В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции

Встроенное в Android приложение позволяло следить за пользователями. "Зараженные" телефоны продавала компания Google и ее партнеры, сообщает издание The... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:47+0300

2024-08-19T15:47+0300

2024-08-19T15:47+0300

android

уязвимость

мошенники

шпионские программы

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Встроенное в Android приложение позволяло следить за пользователями. "Зараженные" телефоны продавала компания Google и ее партнеры, сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на исследовательскую компанию iVerify.При анализе устройства специалисты обнаружили предустановленное ПО Showcase, которое было разработано для показа функций и возможностей телефона на витрине магазина. Выяснилось, что именно это слабозащищенное приложение могло годами использоваться злоумышленниками для слежки за пользователями.В процессе работы приложение постоянно обновляет информацию, загружая данные с веб-сайта на Amazon Web Services. Специалисты, изучавшие возможности данного дополнения, смогли взломать защиту программы и "заразить" пользовательское устройство вредоносным вирусом.Специалисты также пришли к выводу, что самостоятельно удалить приложение с телефона невозможно. Число потенциальных пострадавших от недоработки компании, однако, значительно меньше возможного, поскольку для взлома устройства мошенникам было необходимо иметь физический доступ к смартфону.В Google пообещали исправить недостаток со следующим обновлением ОС.

https://1prime.ru/20240819/sbor-850980940.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

android, уязвимость, мошенники, шпионские программы