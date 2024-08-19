https://1prime.ru/20240819/shpion-850983027.html
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции
Встроенное в Android приложение позволяло следить за пользователями. "Зараженные" телефоны продавала компания Google и ее партнеры, сообщает издание The... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:47+0300
2024-08-19T15:47+0300
2024-08-19T15:47+0300
android
уязвимость
мошенники
шпионские программы
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Встроенное в Android приложение позволяло следить за пользователями. "Зараженные" телефоны продавала компания Google и ее партнеры, сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на исследовательскую компанию iVerify.При анализе устройства специалисты обнаружили предустановленное ПО Showcase, которое было разработано для показа функций и возможностей телефона на витрине магазина. Выяснилось, что именно это слабозащищенное приложение могло годами использоваться злоумышленниками для слежки за пользователями.В процессе работы приложение постоянно обновляет информацию, загружая данные с веб-сайта на Amazon Web Services. Специалисты, изучавшие возможности данного дополнения, смогли взломать защиту программы и "заразить" пользовательское устройство вредоносным вирусом.Специалисты также пришли к выводу, что самостоятельно удалить приложение с телефона невозможно. Число потенциальных пострадавших от недоработки компании, однако, значительно меньше возможного, поскольку для взлома устройства мошенникам было необходимо иметь физический доступ к смартфону.В Google пообещали исправить недостаток со следующим обновлением ОС.
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android, уязвимость, мошенники, шпионские программы
Android, уязвимость, МОШЕННИКИ, Шпионские программы
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции
WP: в Android-смартфонах нашли уязвимость, которую могли использовать мошенники
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Встроенное в Android приложение позволяло следить за пользователями. "Зараженные" телефоны продавала компания Google и ее партнеры, сообщает издание The Washington Post (WP)
, ссылаясь на исследовательскую компанию iVerify.
При анализе устройства специалисты обнаружили предустановленное ПО Showcase, которое было разработано для показа функций и возможностей телефона на витрине магазина. Выяснилось, что именно это слабозащищенное приложение могло годами использоваться злоумышленниками для слежки за пользователями.
В процессе работы приложение постоянно обновляет информацию, загружая данные с веб-сайта на Amazon Web Services. Специалисты, изучавшие возможности данного дополнения, смогли взломать защиту программы и "заразить" пользовательское устройство вредоносным вирусом.
Специалисты также пришли к выводу, что самостоятельно удалить приложение с телефона невозможно. Число потенциальных пострадавших от недоработки компании, однако, значительно меньше возможного, поскольку для взлома устройства мошенникам было необходимо иметь физический доступ к смартфону.
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
В Google пообещали исправить недостаток со следующим обновлением ОС.