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В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири"
В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири" - 19.08.2024, ПРАЙМ
В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири"
Россия и Китай планомерно наращивают поставки природного газа по "Силе Сибири", сообщила пресс-служба кабмина России. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:11+0300
2024-08-19T10:34+0300
энергетика
россия
китай
сила сибири
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай планомерно наращивают поставки природного газа по "Силе Сибири", сообщила пресс-служба кабмина России. Как отметили в правительстве РФ, между странами углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. "Планомерно наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", - говорится в сообщении.Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба правительства РФ.Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна состоится 21 августа в Москве.
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россия, китай, сила сибири
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири
10:11 19.08.2024 (обновлено: 10:34 19.08.2024)
 
В кабмине рассказали о росте поставок в Китай по "Силе Сибири"

Кабмин: РФ и КНР планомерно наращивают поставки СПГ по "Силе Сибири"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай планомерно наращивают поставки природного газа по "Силе Сибири", сообщила пресс-служба кабмина России.
Как отметили в правительстве РФ, между странами углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере.
"Планомерно наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", - говорится в сообщении.
Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна состоится 21 августа в Москве.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙСила Сибири
 
 
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