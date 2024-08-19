https://1prime.ru/20240819/soglasheniya-850987073.html
В СФ предложили денонсировать невыгодные соглашения в сфере рыболовства
В СФ предложили денонсировать невыгодные соглашения в сфере рыболовства - 19.08.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили денонсировать невыгодные соглашения в сфере рыболовства
Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:17+0300
2024-08-19T17:17+0300
2024-08-19T17:17+0300
россия
рыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/30/762743056_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_b2caf0f142097e744636c8804c7da343.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ международных соглашений РФ в области рыболовства и подготовить предложения по денонсации договоров, не выгодных для Москвы, копия решения есть в распоряжении РИА Новости. "Совместно с комитетом СФ по международным делам, комитетом СФ по обороне и безопасности, участием некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" и иных заинтересованных отраслевых объединений рекомендовать Росрыболовству совместно с Минсельхозом РФ провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России", - говорится в тексте документа за подписью главы аграрного комитета Александра Двойных. Комитеты Совфеда также рекомендовали МИД РФ подготовить предложения по денонсации соглашений, не отвечающие национальным интересам и предоставляющие односторонние привилегии, в том числе недружественным странам. В беседе с РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных отметил, что в результате проработки данных рекомендаций ведомствами "должно быть четкое понимание", из каких договоров России лучше выйти. По его словам, данный анализ - непростая работа, поэтому нельзя ожидать быстрых решений в данном вопросе. Двойных также подчеркнул, что сенаторы "не могут подменять собой уполномоченные органы для обозначения соглашений, подлежащих расторжению", но комитет будет осуществлять парламентский контроль деятельности в этом направлении. "Хотим отметить, что Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, Росрыболовство и Минсельхоз РФ уже проводят работу в этом направлении. В марте текущего года было денонсировано соглашение 1955 года с Британией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. Сейчас завершается работа по выходу России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES)", - напомнил Двойных. В пресс-службе Минсельхоза РФ РИА Новости подтвердили, что ведомство совместно с Росрыболовством уже проводит анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства. "В случае выявления целесообразности денонсации международного соглашения соответствующие предложения в установленном порядке будут направлены в МИД России", - добавили там. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, которые не выгодны стране. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости на ПМЭФ отмечал, что палаты российского парламента будут готовы выступать с инициативами к президенту и правительству по денонсации невыгодных для России соглашений по мере того, как будут приходить к однозначным выводам о том, что соглашения не отвечают российским интересам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/30/762743056_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_09410f057b3331f6cec1c4cc34ecab26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рыболовство
В СФ предложили денонсировать невыгодные соглашения в сфере рыболовства
В СФ предложили денонсировать невыгодные для РФ соглашения в сфере рыболовства
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ международных соглашений РФ в области рыболовства и подготовить предложения по денонсации договоров, не выгодных для Москвы, копия решения есть в распоряжении РИА Новости.
"Совместно с комитетом СФ по международным делам, комитетом СФ по обороне и безопасности, участием некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" и иных заинтересованных отраслевых объединений рекомендовать Росрыболовству совместно с Минсельхозом РФ провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России", - говорится в тексте документа за подписью главы аграрного комитета Александра Двойных.
Комитеты Совфеда также рекомендовали МИД РФ подготовить предложения по денонсации соглашений, не отвечающие национальным интересам и предоставляющие односторонние привилегии, в том числе недружественным странам.
В беседе с РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных отметил, что в результате проработки данных рекомендаций ведомствами "должно быть четкое понимание", из каких договоров России лучше выйти. По его словам, данный анализ - непростая работа, поэтому нельзя ожидать быстрых решений в данном вопросе. Двойных также подчеркнул, что сенаторы "не могут подменять собой уполномоченные органы для обозначения соглашений, подлежащих расторжению", но комитет будет осуществлять парламентский контроль деятельности в этом направлении.
"Хотим отметить, что Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, Росрыболовство и Минсельхоз РФ уже проводят работу в этом направлении. В марте текущего года было денонсировано соглашение 1955 года с Британией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. Сейчас завершается работа по выходу России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES)", - напомнил Двойных.
В пресс-службе Минсельхоза РФ РИА Новости подтвердили, что ведомство совместно с Росрыболовством уже проводит анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства. "В случае выявления целесообразности денонсации международного соглашения соответствующие предложения в установленном порядке будут направлены в МИД России", - добавили там.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, которые не выгодны стране. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости на ПМЭФ отмечал, что палаты российского парламента будут готовы выступать с инициативами к президенту и правительству по денонсации невыгодных для России соглашений по мере того, как будут приходить к однозначным выводам о том, что соглашения не отвечают российским интересам.