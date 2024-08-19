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Кадыров передал Маску "респект" за Starlink

Кадыров передал Маску "респект" за Starlink - 19.08.2024, ПРАЙМ

Кадыров передал Маску "респект" за Starlink

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал американскому бизнесмену Илону Маску "отдельный респект" от российских военнослужащий на СВО за Starlink. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:12+0300

2024-08-19T15:12+0300

2024-08-19T15:12+0300

россия

рамзан кадыров

илон маск

cybertruck

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ГРОЗНЫЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал американскому бизнесмену Илону Маску "отдельный респект" от российских военнослужащий на СВО за Starlink.Ранее Кадыров поблагодарил Маска за подаренный ему электрокар Cybertruck, хотя позднее Маск опроверг информацию о таком подарке. Кадыров сообщил, что опробовал машину в действии и обещал передать ее военным, находящимся в зоне специальной военной операции.Глава Чечни также пригласил американского предпринимателя к себе в гости в Грозный.

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россия, рамзан кадыров, илон маск, cybertruck