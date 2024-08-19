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Кадыров передал Маску "респект" за Starlink
Кадыров передал Маску "респект" за Starlink - 19.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров передал Маску "респект" за Starlink
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал американскому бизнесмену Илону Маску "отдельный респект" от российских военнослужащий на СВО за Starlink. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:12+0300
2024-08-19T15:12+0300
2024-08-19T15:12+0300
россия
рамзан кадыров
илон маск
cybertruck
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ГРОЗНЫЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал американскому бизнесмену Илону Маску "отдельный респект" от российских военнослужащий на СВО за Starlink.Ранее Кадыров поблагодарил Маска за подаренный ему электрокар Cybertruck, хотя позднее Маск опроверг информацию о таком подарке. Кадыров сообщил, что опробовал машину в действии и обещал передать ее военным, находящимся в зоне специальной военной операции.Глава Чечни также пригласил американского предпринимателя к себе в гости в Грозный.
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россия, рамзан кадыров, илон маск, cybertruck
РОССИЯ, Рамзан Кадыров, Илон Маск, Cybertruck
Кадыров передал Маску "респект" за Starlink
Кадыров передал Маску "респект" от бойцов СВО за Starlink
ГРОЗНЫЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал американскому бизнесмену Илону Маску "отдельный респект" от российских военнослужащий на СВО за Starlink.
Ранее Кадыров поблагодарил Маска за подаренный ему электрокар Cybertruck, хотя позднее Маск опроверг информацию о таком подарке. Кадыров сообщил, что опробовал машину в действии и обещал передать ее военным, находящимся в зоне специальной военной операции.
Глава Чечни также пригласил американского предпринимателя к себе в гости в Грозный.