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В ЕАБР назвали условие замедления инфляции в России

В ЕАБР назвали условие замедления инфляции в России - 19.08.2024, ПРАЙМ

В ЕАБР назвали условие замедления инфляции в России

Июльского повышения ключевой ставки российского Центробанка будет достаточно для постепенного замедления инфляции в РФ, говорится в аналитическом докладе... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:58+0300

2024-08-19T11:58+0300

2024-08-19T11:58+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Июльского повышения ключевой ставки российского Центробанка будет достаточно для постепенного замедления инфляции в РФ, говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). "Банк России в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18%. Решение было принято на фоне увеличения инфляционного давления в последние месяцы, высоких инфляционных ожиданий и перегрева экономики. Ожидаем, что текущего повышения ключевой ставки будет достаточно для постепенного замедления инфляции в отсутствие новых проинфляционных рисков", - полагают авторы доклада. При этом в своем решении по ключевой ставке регулятор в июле отмечал, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски, по оценке ЦБ, связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. В то же время регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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россия, инфляция