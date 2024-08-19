https://1prime.ru/20240819/sud-850975037.html
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов - 19.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов
Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:50+0300
2024-08-19T11:50+0300
2024-08-19T11:50+0300
суд
вырубка
лесная промышленность
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_783eed53c7c3bcf26789f4a9ca6cfac4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3 млрд рублей, следует из заявления прокуратуры Смоленской области.Сообщается, что приговор был вынесен Ленинским районным судом Смоленска по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Установлено, что осужденный в сговоре с соучастником в период с 2011 по 2020 год осуществлял вырубку лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Деятельность осуществлялась под видом законной. В целях реализации своего плана подсудимый через суд изменил категорию земель лесного фонда в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров на земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предприниматель получил их от местной сельхозорганизации в порядке переуступки прав, сообщает ведомство.Мужчина заключил фиктивные договоры подряда с физическими и юридическими лицами якобы на очистку земель от дикорастущих растений."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - сообщает прокуратура. Дело против сообщника подсудимого находится на рассмотрении.
https://1prime.ru/20240819/benzin-850974635.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74f4fbd934edbb33f13bd60ac418fdd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, вырубка, лесная промышленность, мошеннические схемы
суд, Вырубка, лесная промышленность, мошеннические схемы
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов
Бизнесмен осужден в Смоленске на 6 лет за незаконную вырубку леса на 3,3 млрд рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3 млрд рублей, следует из заявления прокуратуры Смоленской области.
Сообщается, что приговор был вынесен Ленинским районным судом Смоленска по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
Установлено, что осужденный в сговоре с соучастником в период с 2011 по 2020 год осуществлял вырубку лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Деятельность осуществлялась под видом законной. В целях реализации своего плана подсудимый через суд изменил категорию земель лесного фонда в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров на земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предприниматель получил их от местной сельхозорганизации в порядке переуступки прав, сообщает ведомство.
Мужчина заключил фиктивные договоры подряда с физическими и юридическими лицами якобы на очистку земель от дикорастущих растений.
ФАС завела дело против "дочки" "Лукойла"
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - сообщает прокуратура. Дело против сообщника подсудимого находится на рассмотрении.