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Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов - 19.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов
Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:50+0300
2024-08-19T11:50+0300
суд
вырубка
лесная промышленность
мошеннические схемы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3 млрд рублей, следует из заявления прокуратуры Смоленской области.Сообщается, что приговор был вынесен Ленинским районным судом Смоленска по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Установлено, что осужденный в сговоре с соучастником в период с 2011 по 2020 год осуществлял вырубку лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Деятельность осуществлялась под видом законной. В целях реализации своего плана подсудимый через суд изменил категорию земель лесного фонда в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров на земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предприниматель получил их от местной сельхозорганизации в порядке переуступки прав, сообщает ведомство.Мужчина заключил фиктивные договоры подряда с физическими и юридическими лицами якобы на очистку земель от дикорастущих растений."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - сообщает прокуратура. Дело против сообщника подсудимого находится на рассмотрении.
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суд, вырубка, лесная промышленность, мошеннические схемы
суд, Вырубка, лесная промышленность, мошеннические схемы
11:50 19.08.2024
 
Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов

Бизнесмен осужден в Смоленске на 6 лет за незаконную вырубку леса на 3,3 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесозаготовительные работы в Новосибирской области
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3 млрд рублей, следует из заявления прокуратуры Смоленской области.
Сообщается, что приговор был вынесен Ленинским районным судом Смоленска по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
Установлено, что осужденный в сговоре с соучастником в период с 2011 по 2020 год осуществлял вырубку лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Деятельность осуществлялась под видом законной. В целях реализации своего плана подсудимый через суд изменил категорию земель лесного фонда в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров на земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предприниматель получил их от местной сельхозорганизации в порядке переуступки прав, сообщает ведомство.
Мужчина заключил фиктивные договоры подряда с физическими и юридическими лицами якобы на очистку земель от дикорастущих растений.
Нефтедобыча - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - сообщает прокуратура. Дело против сообщника подсудимого находится на рассмотрении.
 
судВырубкалесная промышленностьмошеннические схемы
 
 
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