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Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов

Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов - 19.08.2024, ПРАЙМ

Суд в Смоленске осудил бизнесмена за незаконную вырубку лесов

Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:50+0300

2024-08-19T11:50+0300

2024-08-19T11:50+0300

суд

вырубка

лесная промышленность

мошеннические схемы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Смоленский суд осудил бизнесмена на 6 лет колонии за незаконную вырубку лесов, производившуюся в том числе на особо охраняемой территории. Ущерб составил 3,3 млрд рублей, следует из заявления прокуратуры Смоленской области.Сообщается, что приговор был вынесен Ленинским районным судом Смоленска по уголовному делу в отношении 57-летнего предпринимателя из Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Установлено, что осужденный в сговоре с соучастником в период с 2011 по 2020 год осуществлял вырубку лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Деятельность осуществлялась под видом законной. В целях реализации своего плана подсудимый через суд изменил категорию земель лесного фонда в отношении 82 земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров на земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предприниматель получил их от местной сельхозорганизации в порядке переуступки прав, сообщает ведомство.Мужчина заключил фиктивные договоры подряда с физическими и юридическими лицами якобы на очистку земель от дикорастущих растений."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - сообщает прокуратура. Дело против сообщника подсудимого находится на рассмотрении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, вырубка, лесная промышленность, мошеннические схемы