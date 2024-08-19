https://1prime.ru/20240819/sud-850988996.html

Верховный суд подтвердил требования "Царьграда" к "дочке" Google

Верховный суд подтвердил требования "Царьграда" к "дочке" Google - 19.08.2024, ПРАЙМ

Верховный суд подтвердил требования "Царьграда" к "дочке" Google

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые включили в реестр требований кредиторов ООО "Гугл", российского... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:53+0300

2024-08-19T17:53+0300

2024-08-19T17:53+0300

google

сми

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые включили в реестр требований кредиторов ООО "Гугл", российского подразделения Google, требования медиахолдинга "Царьград" в размере более 32,4 миллиарда рублей с пониженной очередностью удовлетворения. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационные жалобы, поданные как кредитором "Царьград медиа", так и компаниями, связанными с должником, – Google LLC и Google International LLC. Требование "Царьграда" основано на решении суда по его иску о разблокировке YouTube-канала. В том деле суды обязали Google LLC, Google Ireland Limited и "Гугл" восстановить доступ "Царьграда" к его заблокированному YouTube-каналу, возобновить действие договора-счета для монетизации рекламы на канале TsargradTV, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. В марте 2022 года с "Гугла" была взыскана судебная неустойка в размере 1 миллиард рублей, после чего ее начисление, согласно решению суда, приостановилось до 21 сентября 2022 года. После этой даты судебная неустойка начала течь заново и на 8 января 2023 года – последнюю дату, когда кредиторы могли предъявить требования к "Гуглу" в процедуре наблюдения, – достигла почти 32,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2023 года включил эту сумму в реестр требований кредиторов с пониженной очередностью, предусмотренной для штрафных санкций. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале уменьшил размер требований "Царьграда" в реестре на 358 миллионов рублей, указав, что начисление судебной неустойки, как и договорной, прекращается с момента введения наблюдения. В апелляциях и кассациях иностранные структуры Google пытались доказать, что начисление астрента на "Гугл" незаконно, так как у российской компании не было полномочий исполнить решение суда о разблокировке YouTube-канала. "Царьград" же добивался включения требований в реестр на общих основаниях. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, а в октябре 2023 года она была признана банкротом. На 17 апреля текущего года в третьей очереди реестра были требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей (из них около 21,6 миллиарда – требования ФНС России) без учета штрафных санкций.

https://1prime.ru/20240819/soglasheniya-850987073.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, сми