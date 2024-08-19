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В "Яндекс.Такси" прокомментировали новое требование по ОСГОП для водителей
В "Яндекс.Такси" прокомментировали новое требование по ОСГОП для водителей - 19.08.2024, ПРАЙМ
В "Яндекс.Такси" прокомментировали новое требование по ОСГОП для водителей
В "Яндекс.Такси" не ожидают резкого оттока водителей после 1 сентября, когда вступит в силу новое требование по оформлению полиса ОСГОП, заявили РИА Новости в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T18:51+0300
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2024-08-19T18:51+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.В "Яндекс.Такси" не ожидают резкого оттока водителей после 1 сентября, когда вступит в силу новое требование по оформлению полиса ОСГОП, заявили РИА Новости в компании."С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем", — сказали в компании. Как сообщили в "Яндекс Такси", страховые компании пока не начали продавать полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси. Эти полисы станут доступны с 1 сентября. Компания планирует разместить в своих приложениях для водителей и партнеров несколько предложений по покупке таких полисов. Кроме того, "Яндекс Такси" собирается ввести возможность приобретать краткосрочные полисы, действующие только в дни выхода на линию, а не на год. Аналогичная система уже существует для полисов ОСАГО."В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными", — добавили в "Яндекс Такси". В понедельник газета "Известия" сообщила, что, по данным Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", к 1 сентября новые требования для работы таксистов выполнили только 25% водителей.С 1 сентября водители такси должны будут иметь два вида обязательного страхования — ОСАГО и ОСГОП. Без них перевозчику запретят осуществлять перевозки, а также аннулируют его запись в реестре автомобилей такси. Это требование устанавливает "Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".
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россия, такси
В "Яндекс.Такси" прокомментировали новое требование по ОСГОП для водителей
"Яндекс Такси" не ожидает резкого оттока водителей после 1 сентября из-за ОСГОП
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.В "Яндекс.Такси" не ожидают резкого оттока водителей после 1 сентября, когда вступит в силу новое требование по оформлению полиса ОСГОП, заявили РИА Новости в компании.
"С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого оттока водителей мы не ожидаем", — сказали в компании.
Как сообщили в "Яндекс Такси", страховые компании пока не начали продавать полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси. Эти полисы станут доступны с 1 сентября.
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Компания планирует разместить в своих приложениях для водителей и партнеров несколько предложений по покупке таких полисов. Кроме того, "Яндекс Такси" собирается ввести возможность приобретать краткосрочные полисы, действующие только в дни выхода на линию, а не на год. Аналогичная система уже существует для полисов ОСАГО.
"В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными", — добавили в "Яндекс Такси".
В понедельник газета "Известия" сообщила, что, по данным Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", к 1 сентября новые требования для работы таксистов выполнили только 25% водителей.
С 1 сентября водители такси должны будут иметь два вида обязательного страхования — ОСАГО и ОСГОП. Без них перевозчику запретят осуществлять перевозки, а также аннулируют его запись в реестре автомобилей такси. Это требование устанавливает "Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".