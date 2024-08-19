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Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2"
Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2"
ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) 9 августа подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2", следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:58+0300
2024-08-19T16:58+0300
россия
tele2
роспатент
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) 9 августа подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2", следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Логотип "t2" в белом цвете изображен на черном фоне. Горизонтально нарисована розовая полоса, которую с обеих сторон прерывает логотип. Ранее, 1 апреля, оператор заявил, что проведет ребрендинг до конца 2024 года, срок действия лицензии на использование бренда шведской компании истекает 31 декабря. Тогда в компании напомнили, что последний раз бренд обновлялся в начале 2017 года: был изменен слоган и фирменный стиль. В этот же день компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях присутствует логотип "t2" на белом и черном фоне. Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".
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россия, tele2, роспатент
РОССИЯ, Tele2, Роспатент
16:58 19.08.2024
 
Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2"

Роспатент: Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтарт работы нового оператора сотовой связи TELE2 в Москве
Старт работы нового оператора сотовой связи TELE2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) 9 августа подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2", следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Логотип "t2" в белом цвете изображен на черном фоне. Горизонтально нарисована розовая полоса, которую с обеих сторон прерывает логотип.
Ранее, 1 апреля, оператор заявил, что проведет ребрендинг до конца 2024 года, срок действия лицензии на использование бренда шведской компании истекает 31 декабря. Тогда в компании напомнили, что последний раз бренд обновлялся в начале 2017 года: был изменен слоган и фирменный стиль.
В этот же день компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях присутствует логотип "t2" на белом и черном фоне.
Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".
#Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Роспатент отказал заводу в товарном знаке "Пираты Карибского моря"
1 августа, 16:22
 
РОССИЯTele2Роспатент
 
 
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