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НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда

НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда - 19.08.2024, ПРАЙМ

НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда

Прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, объем составил 2,7 тысячи тонн на общую... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:33+0300

2024-08-19T16:33+0300

2024-08-19T16:33+0300

экономика

россия

нтб

зерно

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, объем составил 2,7 тысячи тонн на общую сумму 42,2 миллиона рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ). "Сегодня на Национальной товарной бирже прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, по итогам которых было продано 2 700 тонн зерна на общую сумму 42,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В ходе торгов была закуплена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года. Проведение следующих торгов запланировано на 20, 21, 22, 23 и 26 августа. В начале августа правительство России одобрило продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы. Уточнялось, что пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нтб, зерно