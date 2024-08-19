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НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда
НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда - 19.08.2024, ПРАЙМ
НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда
Прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, объем составил 2,7 тысячи тонн на общую... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:33+0300
2024-08-19T16:33+0300
2024-08-19T16:33+0300
экономика
россия
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зерно
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, объем составил 2,7 тысячи тонн на общую сумму 42,2 миллиона рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ). "Сегодня на Национальной товарной бирже прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, по итогам которых было продано 2 700 тонн зерна на общую сумму 42,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В ходе торгов была закуплена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года. Проведение следующих торгов запланировано на 20, 21, 22, 23 и 26 августа. В начале августа правительство России одобрило продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы. Уточнялось, что пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.
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россия, нтб, зерно
Экономика, РОССИЯ, НТБ, зерно
НТБ оценила результаты первых в этом году торгов зерном из госфонда
НТБ: прошли первые в 2024 г торги зерном из госфонда, объем составил 2,7 тыс т
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда, объем составил 2,7 тысячи тонн на общую сумму 42,2 миллиона рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ).
"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли первые биржевые торги в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, по итогам которых было продано 2 700 тонн зерна на общую сумму 42,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе торгов была закуплена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года.
Проведение следующих торгов запланировано на 20, 21, 22, 23 и 26 августа.
В начале августа правительство России одобрило продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы. Уточнялось, что пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.