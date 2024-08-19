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Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана

Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана - 19.08.2024, ПРАЙМ

Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев высоко оценили уровень торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:20+0300

2024-08-19T15:20+0300

2024-08-19T15:32+0300

экономика

россия

азербайджан

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев высоко оценили уровень торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в тексте совместного заявления глав государств."Президенты высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества, эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - сказано в тексте заявления.Кроме того, особенно было выделено укрепление двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Москвы и Баку.Ко всему прочему, в рамках двусторонних переговоров с главой Азербайджана особое внимание было уделено увеличению взаимной торговли между двумя государствами. Об этом заявил президент Путин."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", - отметил российский лидер.По словам Путина, Москва и Баку рассматривают друг друга в качестве важных экономических парнеров. Российский лидер добавил, что обсудил с азербайджанским коллегой самый широкий спектр взаимодействия российской и азербайджанской сторон.

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азербайджан

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россия, азербайджан