https://1prime.ru/20240819/torgovlya-850981663.html
Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана
Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана - 19.08.2024, ПРАЙМ
Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев высоко оценили уровень торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:20+0300
2024-08-19T15:20+0300
2024-08-19T15:32+0300
экономика
россия
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847586899_0:37:3255:1868_1920x0_80_0_0_18288bf64df0b6f6713342366f90ef89.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев высоко оценили уровень торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в тексте совместного заявления глав государств."Президенты высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества, эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - сказано в тексте заявления.Кроме того, особенно было выделено укрепление двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Москвы и Баку.Ко всему прочему, в рамках двусторонних переговоров с главой Азербайджана особое внимание было уделено увеличению взаимной торговли между двумя государствами. Об этом заявил президент Путин."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", - отметил российский лидер.По словам Путина, Москва и Баку рассматривают друг друга в качестве важных экономических парнеров. Российский лидер добавил, что обсудил с азербайджанским коллегой самый широкий спектр взаимодействия российской и азербайджанской сторон.
https://1prime.ru/20240703/idei-849696906.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847586899_280:0:2976:2022_1920x0_80_0_0_bbe75eb563ed166fdf03a1652a6a3c11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана
Путин и Алиев высоко оценили торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев высоко оценили уровень торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в тексте совместного заявления глав государств.
"Президенты высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества, эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - сказано в тексте заявления.
Кроме того, особенно было выделено укрепление двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Москвы и Баку.
Ко всему прочему, в рамках двусторонних переговоров с главой Азербайджана особое внимание было уделено увеличению взаимной торговли между двумя государствами. Об этом заявил президент Путин.
"Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", - отметил российский лидер.
По словам Путина, Москва и Баку рассматривают друг друга в качестве важных экономических парнеров. Российский лидер добавил, что обсудил с азербайджанским коллегой самый широкий спектр взаимодействия российской и азербайджанской сторон.
Путин и Алиев обсудят "новые идеи" в энергетике