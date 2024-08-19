Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240819/turbina-850969740.html
Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока"
Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока"
Россия и Германия не вели обсуждений на дипломатическом уровне вопроса возврата в РФ отремонтированной турбины для трубопровода "Северный поток" в Россию,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T09:32+0300
2024-08-19T09:43+0300
энергетика
северный поток-2
теракт на "северных потоках"
германия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Германия не вели обсуждений на дипломатическом уровне вопроса возврата в РФ отремонтированной турбины для трубопровода "Северный поток" в Россию, сообщил РИА Новости директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел Олег Тяпкин. “На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается”, - сообщил собеседник.Как указал дипломат, в истории с этой турбиной крайне примечательна хронология произошедших событий. Так, на первом этапе Канада, куда для был для ремонта доставлен агрегат, необходимый для нормального функционирования газопровода, долго отказывалась его вернуть. При этом она ссылалась на односторонние санкции Запада против российской энергетической промышленности."Затем Берлин всё же уговорил Оттаву передать турбину "в порядке исключения" германской стороне, очевидно, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из нашей страны в необходимых для немецкой энергоёмкой промышленности объёмах”, - сказал Тяпкин. В августе 2022 года ФРГ заявила о своей готовности вернуть турбину в РФ, таким образом, наметилась гипотетическая возможность урегулирования вопроса с получением концерном "Газпром" юридических гарантий ЕС, которые исключили бы санкционные риски.Однако всего спустя один месяц, в сентябре всё того же 2022 года, были совершены теракты, которые вывели из строя газопроводы. "Понятно, что кто-то был крайне заинтересован не допустить возобновления их штатной работы”, - подчеркнул он. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш указал в своей статье, что президент Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили там взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии.Позднее СМИ Германии разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://1prime.ru/20240817/frantsiya-850955413.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северный поток-2, теракт на "северных потоках", германия, санкции против рф
Энергетика, Северный поток-2, теракт на "Северных потоках", ГЕРМАНИЯ, санкции против РФ
09:32 19.08.2024 (обновлено: 09:43 19.08.2024)
 
Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока"

МИД: Россия и ФРГ не обсуждают на уровне дипломатов возврат турбины "Северного потока"

© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
© Командование обороны Дании
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Германия не вели обсуждений на дипломатическом уровне вопроса возврата в РФ отремонтированной турбины для трубопровода "Северный поток" в Россию, сообщил РИА Новости директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел Олег Тяпкин.
“На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается”, - сообщил собеседник.
Как указал дипломат, в истории с этой турбиной крайне примечательна хронология произошедших событий. Так, на первом этапе Канада, куда для был для ремонта доставлен агрегат, необходимый для нормального функционирования газопровода, долго отказывалась его вернуть. При этом она ссылалась на односторонние санкции Запада против российской энергетической промышленности.
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"
17 августа, 23:55
"Затем Берлин всё же уговорил Оттаву передать турбину "в порядке исключения" германской стороне, очевидно, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из нашей страны в необходимых для немецкой энергоёмкой промышленности объёмах”, - сказал Тяпкин.
В августе 2022 года ФРГ заявила о своей готовности вернуть турбину в РФ, таким образом, наметилась гипотетическая возможность урегулирования вопроса с получением концерном "Газпром" юридических гарантий ЕС, которые исключили бы санкционные риски.
Однако всего спустя один месяц, в сентябре всё того же 2022 года, были совершены теракты, которые вывели из строя газопроводы. "Понятно, что кто-то был крайне заинтересован не допустить возобновления их штатной работы”, - подчеркнул он.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш указал в своей статье, что президент Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили там взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии.
Позднее СМИ Германии разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
 
ЭнергетикаСеверный поток-2теракт на "Северных потоках"ГЕРМАНИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала