https://1prime.ru/20240819/turbina-850969740.html

Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока"

Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока" - 19.08.2024, ПРАЙМ

Россия не обсуждает с Германией возврат турбины "Северного потока"

Россия и Германия не вели обсуждений на дипломатическом уровне вопроса возврата в РФ отремонтированной турбины для трубопровода "Северный поток" в Россию,... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:32+0300

2024-08-19T09:32+0300

2024-08-19T09:43+0300

энергетика

северный поток-2

теракт на "северных потоках"

германия

санкции против рф

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия и Германия не вели обсуждений на дипломатическом уровне вопроса возврата в РФ отремонтированной турбины для трубопровода "Северный поток" в Россию, сообщил РИА Новости директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел Олег Тяпкин. “На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается”, - сообщил собеседник.Как указал дипломат, в истории с этой турбиной крайне примечательна хронология произошедших событий. Так, на первом этапе Канада, куда для был для ремонта доставлен агрегат, необходимый для нормального функционирования газопровода, долго отказывалась его вернуть. При этом она ссылалась на односторонние санкции Запада против российской энергетической промышленности."Затем Берлин всё же уговорил Оттаву передать турбину "в порядке исключения" германской стороне, очевидно, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из нашей страны в необходимых для немецкой энергоёмкой промышленности объёмах”, - сказал Тяпкин. В августе 2022 года ФРГ заявила о своей готовности вернуть турбину в РФ, таким образом, наметилась гипотетическая возможность урегулирования вопроса с получением концерном "Газпром" юридических гарантий ЕС, которые исключили бы санкционные риски.Однако всего спустя один месяц, в сентябре всё того же 2022 года, были совершены теракты, которые вывели из строя газопроводы. "Понятно, что кто-то был крайне заинтересован не допустить возобновления их штатной работы”, - подчеркнул он. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш указал в своей статье, что президент Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили там взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии.Позднее СМИ Германии разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20240817/frantsiya-850955413.html

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северный поток-2, теракт на "северных потоках", германия, санкции против рф