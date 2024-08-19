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Евросоюз неожиданно увеличил покупки удобрений из России

Евросоюз неожиданно увеличил покупки удобрений из России - 19.08.2024, ПРАЙМ

Евросоюз неожиданно увеличил покупки удобрений из России

ЕС в июне неожиданно нарастил импорт российских удобрений на 15% после трех месяцев снижения. Это может быть связано с более низкими ценами на российские... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T20:13+0300

2024-08-19T20:13+0300

2024-08-19T20:13+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. ЕС в июне неожиданно нарастил импорт российских удобрений на 15% после трех месяцев снижения. Это может быть связано с более низкими ценами на российские удобрения, заявил РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. С марта по май ЕС сокращал закупки российских удобрений. Однако в июне тенденция изменилась: объем импорта увеличился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 275 тысяч тонн. Месяцем ранее этот показатель был равен 239 тысячам тонн. В денежном выражении импорт также вырос — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 90,1 миллиона евро.За первые шесть месяцев этого года Европейский союз закупил у России удобрений на 739,7 миллиона евро. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении закупки выросли в полтора раза — до 2,2 миллиона тонн.Основным покупателем российских удобрений стала Польша, которая увеличила их импорт на 14,2% до 82,2 тысяч тонн. На втором месте Германия, которая за месяц значительно увеличила импорт удобрений из России — в 4,1 раза, до 55,9 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Бельгия, которая сократила закупки российских удобрений на 17% — до 33,2 тысяч тонн.По мнению эксперта, увеличение импорта минеральных удобрений из России может быть связано с двумя факторами. Во-первых, предприятия химической промышленности в Европейском Союзе могли проводить плановый ремонт в июне. Во-вторых, цены на российские агрохимикаты могли оказаться более привлекательными по сравнению с европейской продукцией.

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ес, удобрения, минеральные удобрения, россия