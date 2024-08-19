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Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай

Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай - 19.08.2024, ПРАЙМ

Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай

Китай наращивает импорт российских углеводородов, Россия заняла место ведущего поставщика нефти на китайский рынок. Об этом рассказали в правительстве России... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:17+0300

2024-08-19T10:17+0300

2024-08-19T10:17+0300

энергетика

россия

китай

мировая торговля

углеводороды

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай наращивает импорт российских углеводородов, Россия заняла место ведущего поставщика нефти на китайский рынок. Об этом рассказали в правительстве России накануне переговоров российского премьера Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.Согласно материалу аппарата кабинета министров, Россия также стала лидером по поставкам угля и сжиженного природного газа в Китай. Встреча глав правительств двух стран состоится в Москве 21 августа.

китай

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россия, китай, мировая торговля, углеводороды