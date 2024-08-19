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В Германии послали фатальный сигнал Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии послали фатальный сигнал Украине
В Германии послали фатальный сигнал Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Германии послали фатальный сигнал Украине
Сокращение Германией военной помощи Украине станет для нее фатальным сигналом. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по международным отношениям от... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:53+0300
2024-08-19T11:53+0300
вооружения
германия
франция
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сокращение Германией военной помощи Украине станет для нее фатальным сигналом. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот, его словам приводит издание N-tv."Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он.Ранее власти ФРГ намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно распорядился об этом.В свою очередь французский политик Флориан Филиппо согласился с решением немецких властей и заявил, что Парижу тоже стоит последовать примеру коллег из Берлина.
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германия, франция, украина, военная помощь украине
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
11:53 19.08.2024
 
В Германии послали фатальный сигнал Украине

Депутат бундестага Рот назвал сокращение помощи Украине фатальным сигналом

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сокращение Германией военной помощи Украине станет для нее фатальным сигналом. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот, его словам приводит издание N-tv.

"Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он.
Ранее власти ФРГ намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно распорядился об этом.
В свою очередь французский политик Флориан Филиппо согласился с решением немецких властей и заявил, что Парижу тоже стоит последовать примеру коллег из Берлина.
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17 августа, 22:11
 
ВооруженияГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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