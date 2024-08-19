Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850976121.html
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - 19.08.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:29+0300
2024-08-19T12:29+0300
россия
украина
запад
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X."По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240816/vsu-850928154.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
12:29 19.08.2024
 
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева

Журналист Боуз: Киев пойдет на отчаянные меры, чтобы сохранить помощь Запада

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X.
"По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
16 августа, 12:10
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала