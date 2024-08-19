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На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - 19.08.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:29+0300
2024-08-19T12:29+0300
2024-08-19T12:29+0300
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военная помощь украине
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X."По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, украина, запад, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
Журналист Боуз: Киев пойдет на отчаянные меры, чтобы сохранить помощь Запада
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Ради сохранения поддержки со стороны западных союзников Киев будет идти на все более рискованные шаги, поделился своим мнением ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X
.
"По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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