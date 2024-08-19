https://1prime.ru/20240819/ukraina-850987775.html

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить его неадекватным человеком, поделился своим мнением в Telegram... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:29+0300

2024-08-19T17:29+0300

2024-08-19T17:29+0300

украина

верховная рада

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить его неадекватным человеком, поделился своим мнением в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.На данный момент парламентарий находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене."Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.Дубинский также добавил, что Ермак пытается навязать ощущение того, что Зеленский склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. По его словам, Ермак стремится создать о себе впечатление, что в кругу главы Украины только он может держать его в рамках.Ранее издание Times писало, что украинские чиновники беспокоятся из-за того, что Зеленский все сильнее полагается на Ермака, который обвиняется в присвоении личной власти и узурпации происходящих на Украине демократических процессов.

https://1prime.ru/20240819/ukraina-850976121.html

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украина, верховная рада, владимир зеленский, андрей ермак