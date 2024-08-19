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В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить его неадекватным человеком, поделился своим мнением в Telegram... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:29+0300
2024-08-19T17:29+0300
украина
верховная рада
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить его неадекватным человеком, поделился своим мнением в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.На данный момент парламентарий находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене."Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.Дубинский также добавил, что Ермак пытается навязать ощущение того, что Зеленский склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. По его словам, Ермак стремится создать о себе впечатление, что в кругу главы Украины только он может держать его в рамках.Ранее издание Times писало, что украинские чиновники беспокоятся из-за того, что Зеленский все сильнее полагается на Ермака, который обвиняется в присвоении личной власти и узурпации происходящих на Украине демократических процессов.
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украина, верховная рада, владимир зеленский, андрей ермак
УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
17:29 19.08.2024
 
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Ермак пытается выставить Зеленского неадекватным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить его неадекватным человеком, поделился своим мнением в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На данный момент парламентарий находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене.
"Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.
Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.
Дубинский также добавил, что Ермак пытается навязать ощущение того, что Зеленский склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. По его словам, Ермак стремится создать о себе впечатление, что в кругу главы Украины только он может держать его в рамках.
Ранее издание Times писало, что украинские чиновники беспокоятся из-за того, что Зеленский все сильнее полагается на Ермака, который обвиняется в присвоении личной власти и узурпации происходящих на Украине демократических процессов.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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12:29
 
УКРАИНАВерховная радаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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