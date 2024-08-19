https://1prime.ru/20240819/ukraina-850988850.html
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может - 19.08.2024, ПРАЙМ
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:52+0300
2024-08-19T17:52+0300
2024-08-19T17:53+0300
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. ", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Глава российского МИД также упомянул слова главы государства о том, что Россия, несомненно, даст оценку случившимся в Курске событиям.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240818/zelenskiy-850964858.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f8c27fa97eae976fc0bb4b8c266a877.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
Лавров: после вторжения в Курскую область переговоров с Киевом быть не может
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. ", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале
.
Глава российского МИД также упомянул слова главы государства о том, что Россия, несомненно, даст оценку случившимся в Курске событиям.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском