Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850988850.html
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может - 19.08.2024, ПРАЙМ
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:52+0300
2024-08-19T17:53+0300
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. ", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Глава российского МИД также упомянул слова главы государства о том, что Россия, несомненно, даст оценку случившимся в Курске событиям.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240818/zelenskiy-850964858.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f8c27fa97eae976fc0bb4b8c266a877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:52 19.08.2024 (обновлено: 17:53 19.08.2024)
 
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

Лавров: после вторжения в Курскую область переговоров с Киевом быть не может

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. ", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Глава российского МИД также упомянул слова главы государства о том, что Россия, несомненно, даст оценку случившимся в Курске событиям.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
Вчера, 18:43
 
РОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала