https://1prime.ru/20240819/ukraina-850988850.html

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может - 19.08.2024, ПРАЙМ

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:52+0300

2024-08-19T17:52+0300

2024-08-19T17:53+0300

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Переговоров между Россией и Украиной после атак ВСУ на Курскую область быть не может, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Президент (России - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. ", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Глава российского МИД также упомянул слова главы государства о том, что Россия, несомненно, даст оценку случившимся в Курске событиям.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240818/zelenskiy-850964858.html

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россия, украина, переговоры