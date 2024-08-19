https://1prime.ru/20240819/vengriya-850980693.html
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник - 19.08.2024, ПРАЙМ
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник
Европейская комиссия проверит, соблюдает ли Венгрия законы Евросоюза после ее ответа по упрощению выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. Об этом... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:31+0300
2024-08-19T14:31+0300
2024-08-19T14:31+0300
россия
венгрия
ес
шенгенская виза
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия проверит, соблюдает ли Венгрия законы Евросоюза после ее ответа по упрощению выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. Об этом агентству РИА Новости рассказал опрошенный источник в ЕС."Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - отметил собеседник агентства.Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза. Позднее группа европейских депутатов направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием принять в отношении Будапета необходимые ограничительные меры в связи с тем, что Венгрия якобы угрожает европейской безопасности. Будапешт должен дать свой ответ 19 августа.
https://1prime.ru/20240818/vengriya-850961669.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, ес, шенгенская виза
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, шенгенская виза
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник
ЕК изучит ответ Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз россиянам 19 августа
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия проверит, соблюдает ли Венгрия законы Евросоюза после ее ответа по упрощению выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. Об этом агентству РИА Новости рассказал опрошенный источник в ЕС.
"Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - отметил собеседник агентства.
Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза.
Позднее группа европейских депутатов направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием принять в отношении Будапета необходимые ограничительные меры в связи с тем, что Венгрия якобы угрожает европейской безопасности. Будапешт должен дать свой ответ 19 августа.
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов