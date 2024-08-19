https://1prime.ru/20240819/vengriya-850980693.html

ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник

ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник - 19.08.2024, ПРАЙМ

ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник

Европейская комиссия проверит, соблюдает ли Венгрия законы Евросоюза после ее ответа по упрощению выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. Об этом... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T14:31+0300

2024-08-19T14:31+0300

2024-08-19T14:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия проверит, соблюдает ли Венгрия законы Евросоюза после ее ответа по упрощению выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. Об этом агентству РИА Новости рассказал опрошенный источник в ЕС."Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - отметил собеседник агентства.Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза. Позднее группа европейских депутатов направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием принять в отношении Будапета необходимые ограничительные меры в связи с тем, что Венгрия якобы угрожает европейской безопасности. Будапешт должен дать свой ответ 19 августа.

https://1prime.ru/20240818/vengriya-850961669.html

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россия, венгрия, ес, шенгенская виза