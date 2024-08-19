Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/vino-850978978.html
Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года
Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года - 19.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года
С января по июль текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:34+0300
2024-08-19T13:34+0300
грузия
россия
вино
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/07/833730781_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4eac0da39d9ff12b8cd005ce26d72d2e.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг - ПРАЙМ. С января по июль текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Национальной службы статистики республики. В ведомстве также сообщили, что за аналогичный период в прошлом году Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов. Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов. Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.
https://1prime.ru/20240819/morozhenoe-850978067.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/07/833730781_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_862d900d7807be6214d91dc387f01d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, россия, вино, экспорт
ГРУЗИЯ, РОССИЯ, вино, экспорт
13:34 19.08.2024
 
Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года

Служба статистики: экспорт вина из Грузии в РФ в январе-июле 2024 года вырос на 22%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль сбора урожая и виноделия WineFest-2020
Фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest-2020 - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 19 авг - ПРАЙМ. С января по июль текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Национальной службы статистики республики.
В ведомстве также сообщили, что за аналогичный период в прошлом году Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов.
Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов.
Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.
Работа магазина Перекресток в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
13:10
 
ГРУЗИЯРОССИЯвиноэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала