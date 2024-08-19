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Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года

Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года - 19.08.2024, ПРАЙМ

Экспорт вина из Грузии в РФ вырос в первом полугодии 2024 года

С января по июль текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:34+0300

2024-08-19T13:34+0300

2024-08-19T13:34+0300

грузия

россия

вино

экспорт

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ТБИЛИСИ, 19 авг - ПРАЙМ. С января по июль текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Национальной службы статистики республики. В ведомстве также сообщили, что за аналогичный период в прошлом году Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов. Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов. Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.

https://1prime.ru/20240819/morozhenoe-850978067.html

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грузия, россия, вино, экспорт