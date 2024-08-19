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ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов - 19.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов
ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов - 19.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов
Портфель рублевых пассивов ВТБ вырос с начала текущего года на 32% и превысил 8 триллионов рублей, ожидается, что к концу года он достигнет 11 триллионов... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:21+0300
2024-08-19T10:21+0300
экономика
россия
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рубль
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Портфель рублевых пассивов ВТБ вырос с начала текущего года на 32% и превысил 8 триллионов рублей, ожидается, что к концу года он достигнет 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка. "С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 32% и превысил 8 триллионов. Объем привлеченных средств в ВТБ в этом году увеличился более, чем на 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. "Прогнозируем, что к концу 2026 года реализуем стратегическую цель – увеличим объем рублевых пассивов до 11 триллионов рублей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Он подчеркнул, что рынок сбережений "разогрет и продолжает расти рекордными темпами", а ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 8 месяцев. "Общий портфель сбережений розничных клиентов банка перешагнул отметку 8,8 триллиона рублей, рост с начала года составил 28%", - также говорится в сообщении пресс-службы. Банк прогнозирует, что общий объем рынка рублевых пассивов РФ в августе может достичь 48,2 триллиона, а к концу года – 51,9 триллиона. Рост за 2024 год составит 26%. Пресс-служба сообщает, что с начала 2024 года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 миллионов вкладов, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% - более чем на 1,3 триллиона рублей. Также указывается, что в текущем году уже открыто более 3,8 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,5 триллиона рублей. С начала года число клиентов ВТБ, которые разместили средства на депозиты или накопительные счета в банке, выросло на 20% и достигло 7 миллионов человек.
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россия, втб, рубль
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, рубль
10:21 19.08.2024
 
ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов

Портфель рублевых пассивов ВТБ с начала года вырос на 32% и превысил 8 трлн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Портфель рублевых пассивов ВТБ вырос с начала текущего года на 32% и превысил 8 триллионов рублей, ожидается, что к концу года он достигнет 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 32% и превысил 8 триллионов. Объем привлеченных средств в ВТБ в этом году увеличился более, чем на 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Прогнозируем, что к концу 2026 года реализуем стратегическую цель – увеличим объем рублевых пассивов до 11 триллионов рублей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
Он подчеркнул, что рынок сбережений "разогрет и продолжает расти рекордными темпами", а ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 8 месяцев.
"Общий портфель сбережений розничных клиентов банка перешагнул отметку 8,8 триллиона рублей, рост с начала года составил 28%", - также говорится в сообщении пресс-службы.
Банк прогнозирует, что общий объем рынка рублевых пассивов РФ в августе может достичь 48,2 триллиона, а к концу года – 51,9 триллиона. Рост за 2024 год составит 26%.
Пресс-служба сообщает, что с начала 2024 года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 миллионов вкладов, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% - более чем на 1,3 триллиона рублей. Также указывается, что в текущем году уже открыто более 3,8 миллиона накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,5 триллиона рублей. С начала года число клиентов ВТБ, которые разместили средства на депозиты или накопительные счета в банке, выросло на 20% и достигло 7 миллионов человек.
 
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