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Чистая прибыль "Вымпелкома" сократилась на 71 процент

Чистая прибыль "Вымпелкома" сократилась на 71 процент - 19.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Вымпелкома" сократилась на 71 процент

Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в первом полугодии 2024 года уменьшилась на 71%, до 2,8 миллиарда рублей, сообщили в компании, основными причинами спада... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:11+0300

2024-08-19T12:11+0300

2024-08-19T12:11+0300

россия

вымпелком

чистая прибыль

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в первом полугодии 2024 года уменьшилась на 71%, до 2,8 миллиарда рублей, сообщили в компании, основными причинами спада являются прекращение влияния валютных курсов на оценку еврооблигаций в 2024 году и увеличение процентных расходов по облигациям, уточнили РИА Новости в пресс-службе оператора. "Основными факторами снижения чистой прибыли (без учета влияния налога на прибыль) за 6 месяцев 2024 года по сравнению с данными за 6 месяцев 2023 года были следующие: Прекращение влияния валютных курсов на оценку еврооблигаций в 2024 году, сумма эффекта от изменения валютных курсов за 6 месяцев 2023 года составила около 15,6 миллиарда рублей. Увеличение процентных расходов по облигациям, выпущенным в 2023 году на 4,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что выручка по операционной деятельности за первое полугодие 2024 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 150,9 миллиарда рублей. Выручка от продажи услуг за тот же период увеличилась на 5,5%, до 140,2 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 65,1 миллиарда рублей после 62 миллиардов в первом полугодии прошлого года, а рентабельность EBITDA выросла с 42,8% до 43,1%. Показатель капитальных вложений (capex) в первом полугодии 2024 года вырос на 8,2% по сравнению тем же периодом прошлого года, до 25,7 миллиарда рублей. Тогда как интенсивность сapex составила 17,1% против 16,5%. Коэффициент долговой нагрузки компании составил 2,52x. Во втором квартале 2024 года компания получила убыток в 1,1 миллиарда рублей после чистой прибыли 12,3 миллиарда рублей годом ранее. Выручка по операционной деятельности выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75,5 миллиарда рублей. Выручка от продажи услуг за тот же период увеличилась на 4,2%, до 70,1 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 33,1 миллиарда рублей после 31,5 миллиарда во втором квартале прошлого года, а рентабельность EBITDA выросла с 42,6% до 43,9%. Показатель капитальных вложений (capex) во втором квартале 2024 года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 14,3 миллиарда рублей. Тогда как интенсивность сapex составила 18,9% против 21,2%.Также сообщается, что число базовых станций "Вымпелкома" (бренд "Билайн") выросло на 7,7% во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 207,1 тысячи.

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россия, вымпелком, чистая прибыль