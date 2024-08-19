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В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле

В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле - 19.08.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле

Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей,... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:33+0300

2024-08-19T16:33+0300

2024-08-19T16:42+0300

жилье

выручка

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей, следует из отчета "Дом,РФ". "Причины спада спроса ‒ завершение льготной ипотеки и запретительные ставки по рыночной ипотеке", - подчеркнули в компании. Продажи за период январь-июль 2024-го года превысили прошлогодний уровень на 11% за счет высокого спроса, составив 16,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете. В нем также уточняется, что выручка застройщиков от продажи жилья за этот период оказалась выше результата того же периода 2023 года на 33% и достигла 2,9 триллиона рублей.

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жилье, выручка