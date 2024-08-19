https://1prime.ru/20240819/vyruchka-850984487.html
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле - 19.08.2024, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле
Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:33+0300
2024-08-19T16:33+0300
2024-08-19T16:42+0300
жилье
выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21227fd4dffc592085c68b84283a43c7.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей, следует из отчета "Дом,РФ". "Причины спада спроса ‒ завершение льготной ипотеки и запретительные ставки по рыночной ипотеке", - подчеркнули в компании. Продажи за период январь-июль 2024-го года превысили прошлогодний уровень на 11% за счет высокого спроса, составив 16,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете. В нем также уточняется, что выручка застройщиков от продажи жилья за этот период оказалась выше результата того же периода 2023 года на 33% и достигла 2,9 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240819/banki-850983821.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dd83f22238b5ed4c337c33b4844a8290.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, выручка
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле
"Дом.РФ": выручка застройщиков от продаж жилья снизилась в июле на 10%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей, следует из отчета "Дом,РФ".
"Причины спада спроса ‒ завершение льготной ипотеки и запретительные ставки по рыночной ипотеке", - подчеркнули в компании.
Продажи за период январь-июль 2024-го года превысили прошлогодний уровень на 11% за счет высокого спроса, составив 16,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете.
В нем также уточняется, что выручка застройщиков от продажи жилья за этот период оказалась выше результата того же периода 2023 года на 33% и достигла 2,9 триллиона рублей.
В России сократилось число дополнительных офисов банков