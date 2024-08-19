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В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле - 19.08.2024, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле
Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:33+0300
2024-08-19T16:42+0300
жилье
выручка
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей, следует из отчета "Дом,РФ". "Причины спада спроса ‒ завершение льготной ипотеки и запретительные ставки по рыночной ипотеке", - подчеркнули в компании. Продажи за период январь-июль 2024-го года превысили прошлогодний уровень на 11% за счет высокого спроса, составив 16,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете. В нем также уточняется, что выручка застройщиков от продажи жилья за этот период оказалась выше результата того же периода 2023 года на 33% и достигла 2,9 триллиона рублей.
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жилье, выручка
жилье, выручка
16:33 19.08.2024 (обновлено: 16:42 19.08.2024)
 
В "Дом.РФ" оценили выручку российских застройщиков от продаж жилья в июле

"Дом.РФ": выручка застройщиков от продаж жилья снизилась в июле на 10%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выручка российских застройщиков от продаж жилья в июле текущего года снизилась в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10% - до 357 миллиардов рублей, следует из отчета "Дом,РФ".
"Причины спада спроса ‒ завершение льготной ипотеки и запретительные ставки по рыночной ипотеке", - подчеркнули в компании.
Продажи за период январь-июль 2024-го года превысили прошлогодний уровень на 11% за счет высокого спроса, составив 16,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете.
В нем также уточняется, что выручка застройщиков от продажи жилья за этот период оказалась выше результата того же периода 2023 года на 33% и достигла 2,9 триллиона рублей.
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