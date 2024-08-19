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Рубль снижается к юаню на Московской бирже

Рубль снижается к юаню на Московской бирже - 19.08.2024, ПРАЙМ

Рубль снижается к юаню на Московской бирже

Курс рубля снижается в первые часы торговой сессии, китайская валюта дорожает до 12,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:33+0300

2024-08-19T12:33+0300

2024-08-19T12:33+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в первые часы торговой сессии, китайская валюта дорожает до 12,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.20 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,12 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожает на 0,6% - до 79,22 доллара за баррель. "Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,5%", - комментирует Богдан Зварич из "Банки.ру". Эксперт отмечает, что уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке. По его мнению, в сложившихся обстоятельствах к концу недели юань может вновь отступить ниже 12 рублей и закрепиться в верхней половине диапазона 11,5-12 рублей.

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юань, рубль, мосбиржа