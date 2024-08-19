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Эксперты назвали временным расхождение курсов юаня и доллара в РФ и в мире

Эксперты назвали временным расхождение курсов юаня и доллара в РФ и в мире - 19.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали временным расхождение курсов юаня и доллара в РФ и в мире

Проявившаяся на прошлой неделе сильное расхождение между относительными курсами доллара к юаню на российском рынке и на форексе – это временное явление, система | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T19:47+0300

2024-08-19T19:47+0300

2024-08-19T19:47+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Проявившаяся на прошлой неделе сильное расхождение между относительными курсами доллара к юаню на российском рынке и на форексе – это временное явление, система в конечном итоге саморегулируема, прокомментировали ситуацию РИА Новости эксперты. Если использовать для ориентира курс доллара к рублю на межбанковских торгах в РФ и биржевой курс юаня к рублю (на Московской бирже), то курс доллара к юаню в России на пике превышал этот же показатель на форексе на 7%. После этот разрыв несколько снизился, но все еще удерживался больше обычного в течении всей недели. ЮАНЬ СМОТРИТ В СТОРОНУ ОТ БИРЖИ Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в "чёрный список", в частности, попала Московская биржа. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с биржей — 13 августа, затем продлило его до 12 октября. После этого многие игроки рынка стали ожидать, что с биржевых валютных торгов в России теперь уйдёт и юань — вслед за долларом и евро. "Пока ситуация складывается больше в сторону того, что биржевые торги... "рубль к юаню" могут прекратиться, и ценообразование будет определяться по тому же алгоритму, как по курсу "рубль к доллару", "рубль к евро" на внебиржевом рынке. В этом ничего критического нет", — считает Олег Абелев из ИК "Риком-траст". И многие участники валютного рынка уже начали заранее переводить свои конверсионные операции с Московской биржи на межбанковский рынок - с приближением 13 августа, и это еще больше сократило обороты и ликвидность на биржевом рынке, отмечает Александр Потавин из ФГ "Финам". При этом, возможно, новых продлений — после 12 октября — уже не будет, поэтому логично, чтобы основные обороты юанем переместились на внебиржевой рынок, добавил он. А на внебиржевом рынке наблюдаются довольно резкие изменения курса, ведь курс юаня имеет прямую связь с курсом доллара, колебания которого приводят к колебаниям китайской национальной валюты, рассказал Руслан Дында из УК "Альфа-капитал". И эти изменения сглаживаются уже не так быстро, как раньше, отмечают эксперты. Укрепление китайской нацвалюты связано с дефицитом юаневой ликвидности в России, добавляет Абелев. "Далеко не все китайские банки проводят трансграничные платежи с российскими контрагентами. Большая часть банков не проводит платежи", — пояснил он. Арбитражёры теперь снизили деятельность после американских санкций в отношении Московской биржи и прекращения торгов долларом, так как меньшее число иностранных банков стало готово совершать биржевые операции и таким образом имеется нехватка юаневой ликвидности, из-за которой разрыв и имеет место, добавляет Дында. "В прежние времена (до санкций) расхождения в курсах валют между внутренним и внешним рынками быстро и эффективно сглаживались арбитражными сделками. Но сейчас каналы движения капитала между банками и офшорной зоной стали очень узкими, поэтому и появились множественные курсы юаня", — комментирует также Потавин. ПРОГНОЗ Пока ограниченные взаимосвязи между внешним и внутренним рынками и высокая стоимость операций не позволяют эффективно закрывать создавшийся дисбаланс, пояснил Потавин. Впрочем, разница курсов не продлится долго и скоро спред между внутренним и внешним курсами уменьшится, предполагает Дында. И действительно, если для ориентира курса доллара использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю, то к вечеру понедельника он чуть превышал 89 рублей, таким образом расчётно курс доллара к юаню на рынке РФ составлял 7,36 против 7,14 на форексе (разница уже около 3%). Китайские поставщики мотивируют российских заказчиков работать через третьи страны, и с ними они будут работать все равно по средневзвешенному курсу, в то время как биржевой и внебиржевой курс используется как база для определения средневзвешенного курса, добавляет Абелев. "Не вижу какой-то необходимости в "исправлении ситуации". Это тот случай, когда по большей части система саморегулируема. Любое вмешательство в ценообразование валютных курсов может только навредить", — заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, курсы валют, юань, доллар