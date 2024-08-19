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В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:04+0300
2024-08-19T17:04+0300
2024-08-19T17:04+0300
политика
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале выразил офицер ВС США в отстатвке Дэниел Дэвис."Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — заметил военнослужащий.Он также указал на то, что российские вооруженные силы сейчас наступают в Донбассе, так как украинская армия продолжает перебрасывать свои войска в Курскую область, которая не имеет для них тактического или стратегического значения.Отсутствие резервов у ВСУ приводит к тому, что они не могут остановить наступление российских войск на ключевых направлениях. Дэвис считает, что украинцы скорее всего будут вынуждены отступить или потеряют все брошенные войска на северном фронте, тогда как ВСУ не могут болоее удерживать территорию на востоке и вынуждены нести большие потери.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
Дэвис: Зеленского ждет позор или катастрофа после атаки на Курскую область
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале выразил
офицер ВС США в отстатвке Дэниел Дэвис.
"Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — заметил военнослужащий.
Он также указал на то, что российские вооруженные силы сейчас наступают в Донбассе, так как украинская армия продолжает перебрасывать свои войска в Курскую область, которая не имеет для них тактического или стратегического значения.
Отсутствие резервов у ВСУ приводит к тому, что они не могут остановить наступление российских войск на ключевых направлениях. Дэвис считает, что украинцы скорее всего будут вынуждены отступить или потеряют все брошенные войска на северном фронте, тогда как ВСУ не могут болоее удерживать территорию на востоке и вынуждены нести большие потери.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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