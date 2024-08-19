Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240819/zelenskiy-850986156.html
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:04+0300
2024-08-19T17:04+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале выразил офицер ВС США в отстатвке Дэниел Дэвис."Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — заметил военнослужащий.Он также указал на то, что российские вооруженные силы сейчас наступают в Донбассе, так как украинская армия продолжает перебрасывать свои войска в Курскую область, которая не имеет для них тактического или стратегического значения.Отсутствие резервов у ВСУ приводит к тому, что они не могут остановить наступление российских войск на ключевых направлениях. Дэвис считает, что украинцы скорее всего будут вынуждены отступить или потеряют все брошенные войска на северном фронте, тогда как ВСУ не могут болоее удерживать территорию на востоке и вынуждены нести большие потери.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240818/valyuta-850964313.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
17:04 19.08.2024
 
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область

Дэвис: Зеленского ждет позор или катастрофа после атаки на Курскую область

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает позор или катастрофа из-за провального наступления на Курскую область. Такое мнение на YouyTube-канале выразил офицер ВС США в отстатвке Дэниел Дэвис.
"Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — заметил военнослужащий.
Он также указал на то, что российские вооруженные силы сейчас наступают в Донбассе, так как украинская армия продолжает перебрасывать свои войска в Курскую область, которая не имеет для них тактического или стратегического значения.
Отсутствие резервов у ВСУ приводит к тому, что они не могут остановить наступление российских войск на ключевых направлениях. Дэвис считает, что украинцы скорее всего будут вынуждены отступить или потеряют все брошенные войска на северном фронте, тогда как ВСУ не могут болоее удерживать территорию на востоке и вынуждены нести большие потери.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
Вчера, 17:23
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала