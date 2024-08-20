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Эксперты назвали важные моменты при покупке подержанного электромобиля - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали важные моменты при покупке подержанного электромобиля
Эксперты назвали важные моменты при покупке подержанного электромобиля - 20.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали важные моменты при покупке подержанного электромобиля
При выборе подержанного электромобиля основное внимание следует уделить проверке состояния аккумулятора, передают "Известия" со ссылкой на экспертов "СберАвто". | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:24+0300
2024-08-20T09:24+0300
россия
авто
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. При выборе подержанного электромобиля основное внимание следует уделить проверке состояния аккумулятора, передают "Известия" со ссылкой на экспертов "СберАвто"."В первую очередь следует измерить емкость аккумулятора. От нее зависят запас хода и перспектива замены батареи после покупки", - сказано в материале.Также отмечается, что стоит обратить внимание на видимые повреждения, коррозию или следы утечки, состояние проводов и соединений. Важно узнать год выпуска и гарантийный срок на аккумулятор, так как его замена может быть дорогостоящей после истечения срока гарантии.При покупке рекомендуется проверить тормозную систему, особенно систему рекуперации, чтобы убедиться, что электромобиль замедляется при отпускании педали газа и индикатор на приборной панели показывает зарядку.Важно также выяснить, когда в последний раз обновлялась система, так как это может свидетельствовать о недостаточном уходе за автомобилем. Полезно также узнать историю ремонта электромобиля, чтобы быть уверенным в грамотности специалистов, обслуживающих его, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:24 20.08.2024
 
Эксперты назвали важные моменты при покупке подержанного электромобиля

"СберАвто": перед покупкой электромобиля стоит измерить емкость аккумулятора

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. При выборе подержанного электромобиля основное внимание следует уделить проверке состояния аккумулятора, передают "Известия" со ссылкой на экспертов "СберАвто".
"В первую очередь следует измерить емкость аккумулятора. От нее зависят запас хода и перспектива замены батареи после покупки", - сказано в материале.
Также отмечается, что стоит обратить внимание на видимые повреждения, коррозию или следы утечки, состояние проводов и соединений. Важно узнать год выпуска и гарантийный срок на аккумулятор, так как его замена может быть дорогостоящей после истечения срока гарантии.
При покупке рекомендуется проверить тормозную систему, особенно систему рекуперации, чтобы убедиться, что электромобиль замедляется при отпускании педали газа и индикатор на приборной панели показывает зарядку.
Важно также выяснить, когда в последний раз обновлялась система, так как это может свидетельствовать о недостаточном уходе за автомобилем. Полезно также узнать историю ремонта электромобиля, чтобы быть уверенным в грамотности специалистов, обслуживающих его, заключили в издании.
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