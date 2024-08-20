https://1prime.ru/20240820/avto-851004511.html

В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене

В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене - 20.08.2024, ПРАЙМ

В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене

Китайская компания Dongfeng начала продажи нового компактного кроссовера DFSK 500 в России, передает издание Autonews.ru. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T12:40+0300

2024-08-20T12:40+0300

2024-08-20T12:40+0300

россия

китай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/13/842391365_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c09952c320093067d7420044e551d793.png

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Dongfeng начала продажи нового компактного кроссовера DFSK 500 в России, передает издание Autonews.ru.Отмечается, что автомобиль стал одним из самых доступных в своем классе на российском рынке, его цена начинается от 2 199 000 рублей. Кроме того, DFSK 500 является самым маленьким кроссовером в линейке Dongfeng в России.В издании заметили, что настоящая модель немного больше Hyundai Creta по размерам, с длиной 4385 миллиметров, шириной 1850 миллиметров и колесной базой 2655 миллиметров.Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и работает с вариатором и передним приводом. DFSK 500 имеет различные характеристики, такие как подогрев передних сидений и зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз и мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240817/avtozapchasti-850932370.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто