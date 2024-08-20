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В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене
В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене - 20.08.2024, ПРАЙМ
В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене
Китайская компания Dongfeng начала продажи нового компактного кроссовера DFSK 500 в России, передает издание Autonews.ru. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:40+0300
2024-08-20T12:40+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Dongfeng начала продажи нового компактного кроссовера DFSK 500 в России, передает издание Autonews.ru.Отмечается, что автомобиль стал одним из самых доступных в своем классе на российском рынке, его цена начинается от 2 199 000 рублей. Кроме того, DFSK 500 является самым маленьким кроссовером в линейке Dongfeng в России.В издании заметили, что настоящая модель немного больше Hyundai Creta по размерам, с длиной 4385 миллиметров, шириной 1850 миллиметров и колесной базой 2655 миллиметров.Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и работает с вариатором и передним приводом. DFSK 500 имеет различные характеристики, такие как подогрев передних сидений и зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз и мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, заключили в материале.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
12:40 20.08.2024
 
В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене

Autonews.ru: Dongfeng запустил в РФ продажи кроссовера DFSK 500 за 2,2 млн руб

© Фото : DongfengВнедорожник Paladin
Внедорожник Paladin - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Dongfeng
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Dongfeng начала продажи нового компактного кроссовера DFSK 500 в России, передает издание Autonews.ru.
Отмечается, что автомобиль стал одним из самых доступных в своем классе на российском рынке, его цена начинается от 2 199 000 рублей. Кроме того, DFSK 500 является самым маленьким кроссовером в линейке Dongfeng в России.
В издании заметили, что настоящая модель немного больше Hyundai Creta по размерам, с длиной 4385 миллиметров, шириной 1850 миллиметров и колесной базой 2655 миллиметров.
Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и работает с вариатором и передним приводом. DFSK 500 имеет различные характеристики, такие как подогрев передних сидений и зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз и мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, заключили в материале.
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