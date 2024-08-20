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Еще один банк Киргизии объявил о приостановке переводов через банки РФ

Еще один банк Киргизии объявил о приостановке переводов через банки РФ - 20.08.2024, ПРАЙМ

Еще один банк Киргизии объявил о приостановке переводов через банки РФ

Киргизский банк "Керемет" объявил о временной приостановке денежных переводов через российские банки, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T18:54+0300

2024-08-20T18:54+0300

2024-08-20T18:54+0300

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БИШКЕК, 20 авг - ПРАЙМ. Киргизский банк "Керемет" объявил о временной приостановке денежных переводов через российские банки, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка. В сообщении говорится, что на неопределенный срок приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков: Сбербанка, МТС Банка, Тинькофф Банка и оператора национальной платежной системы Российской Федерации — НСПК. Переводы не осуществляются в обоих направлениях.В банке сообщили, что по-прежнему можно совершать переводы через международные системы: "Золотую корону", "Юнистрим", "Western Union" и другие.Ранее один из крупнейших киргизских банков MBank объявил о приостановке денежных переводов через банки России.

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киргизия, банки, переводы