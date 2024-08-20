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Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США
Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США - 20.08.2024, ПРАЙМ
Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США
Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории, и выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T07:08+0300
2024-08-20T07:08+0300
сша
джо байден
демократическая партия сша
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ЧИКАГО (США), 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории, и выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил президент Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.. "Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", - подчеркнул глава Белого дома. По его мнению, под угрозой находится "сама американская демократия", но "лучшие дни в истории страны все еще впереди, а не остались позади".
https://1prime.ru/20240819/bayden-850969382.html
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сша, джо байден, демократическая партия сша
США, Джо Байден, Демократическая партия США
07:08 20.08.2024
 
Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США

Байден заявил на съезде демократов, что США переживают "переломный момент" в истории

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ЧИКАГО (США), 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории, и выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил президент Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго..
"Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", - подчеркнул глава Белого дома.
По его мнению, под угрозой находится "сама американская демократия", но "лучшие дни в истории страны все еще впереди, а не остались позади".
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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