https://1prime.ru/20240820/bayden-850993910.html

Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США

Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США - 20.08.2024, ПРАЙМ

Байден заявил о "переломном моменте", переживаемом США

Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории, и выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T07:08+0300

2024-08-20T07:08+0300

2024-08-20T07:08+0300

сша

джо байден

демократическая партия сша

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ЧИКАГО (США), 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории, и выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил президент Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.. "Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", - подчеркнул глава Белого дома. По его мнению, под угрозой находится "сама американская демократия", но "лучшие дни в истории страны все еще впереди, а не остались позади".

https://1prime.ru/20240819/bayden-850969382.html

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сша, джо байден, демократическая партия сша