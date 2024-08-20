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Байден сделал необычное заявление о России - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Байден сделал необычное заявление о России
Байден сделал необычное заявление о России - 20.08.2024, ПРАЙМ
Байден сделал необычное заявление о России
Европа со времен Наполеона смотрела на Россию с опаской, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:04+0300
2024-08-20T11:04+0300
политика
джо байден
камала харрис
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа со времен Наполеона смотрела на Россию с опаской, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии, процитировав экс-госсекретаря Штатов Генри Киссинджера."За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не оглядывалась на Россию с ужасом..." — вспомнил Байден.Американский президент подчеркнул, что потратил 190 часов на работу с европейскими представителями в целях укрепления Североатлантического альянса. Он отметил, что это дало свои плоды, так как Финляндия и Швеция смогли стать частью блока.В ходе своего выступления на съезде партии он также упомянул, что в случае победы на предстоящих выборах президента США демократка Камала Харрис "никогда не склонится" перед российским лидером.
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джо байден, камала харрис, сша, выборы в сша, россия
Политика, Джо Байден, Камала Харрис, США, выборы в США, РОССИЯ
11:04 20.08.2024
 
Байден сделал необычное заявление о России

Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа со времен Наполеона смотрела на Россию с опаской, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии, процитировав экс-госсекретаря Штатов Генри Киссинджера.
"За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не оглядывалась на Россию с ужасом..." — вспомнил Байден.
Американский президент подчеркнул, что потратил 190 часов на работу с европейскими представителями в целях укрепления Североатлантического альянса. Он отметил, что это дало свои плоды, так как Финляндия и Швеция смогли стать частью блока.
В ходе своего выступления на съезде партии он также упомянул, что в случае победы на предстоящих выборах президента США демократка Камала Харрис "никогда не склонится" перед российским лидером.
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ПолитикаДжо БайденКамала ХаррисСШАвыборы в СШАРОССИЯ
 
 
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