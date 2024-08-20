https://1prime.ru/20240820/bayden-851000560.html

Байден сделал необычное заявление о России

Байден сделал необычное заявление о России - 20.08.2024, ПРАЙМ

Байден сделал необычное заявление о России

Европа со времен Наполеона смотрела на Россию с опаской, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:04+0300

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2024-08-20T11:04+0300

политика

джо байден

камала харрис

сша

выборы в сша

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа со времен Наполеона смотрела на Россию с опаской, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии, процитировав экс-госсекретаря Штатов Генри Киссинджера."За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не оглядывалась на Россию с ужасом..." — вспомнил Байден.Американский президент подчеркнул, что потратил 190 часов на работу с европейскими представителями в целях укрепления Североатлантического альянса. Он отметил, что это дало свои плоды, так как Финляндия и Швеция смогли стать частью блока.В ходе своего выступления на съезде партии он также упомянул, что в случае победы на предстоящих выборах президента США демократка Камала Харрис "никогда не склонится" перед российским лидером.

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джо байден, камала харрис, сша, выборы в сша, россия