https://1prime.ru/20240820/bayden-851005619.html

"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов

"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов

Выступление президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердило, что демократы правильно заменили его кандидатуру на Камалу Харрис. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:20+0300

2024-08-20T13:20+0300

2024-08-20T13:20+0300

политика

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джо байден

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Выступление президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердило, что демократы правильно заменили его кандидатуру на Камалу Харрис. Таким мнением поделился обозреватель New York Times Дэвид Брукс."Эта страна изнурена, и она была бы истощена еще больше, если бы в этой кампании на нее еще несколько месяцев ворчали старики", - отметил журналист.По словам Брукса, речь Байдена вызвала раздражение участников мероприятия, и некоторые покидали зал во время выступления. Кроме того, речь американского лидера дала понять, какой могла бы быть предвыборная кампания, по этой причине, американцы рады, что демократы заменили его кандидатуру на Харрис.Национальный съезд Демократической партии США проходит с 19 по 22 августа в Чикаго, где ожидается, что Камала Харрис получит официальную номинацию партии для участия в президентских выборах 2024 года.

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сша, джо байден