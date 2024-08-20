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Аналитики назвали самый дорогой в мире "пищевой" бренд

Аналитики назвали самый дорогой в мире "пищевой" бренд - 20.08.2024, ПРАЙМ

Аналитики назвали самый дорогой в мире "пищевой" бренд

Международное аналитическое агентство Brand Finance оценило Nestle в 20,8 миллиардов долларов, назвав его самым дорогим брендом в производстве продуктов... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T13:24+0300

2024-08-20T13:24+0300

2024-08-20T13:24+0300

бренд

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Международное аналитическое агентство Brand Finance оценило Nestle в 20,8 миллиардов долларов, назвав его самым дорогим брендом в производстве продуктов питания, а Lay's, оцененный в 12 миллиардов долларов, занял в рейтинге второе место. "Компания Nestle остается самым дорогим в мире брендом продуктов питания, стоимость которого составляет 20,8 миллиардов долларов, в то время как компания Lay's поднялась на второе место и оценивается в 12 миллиардов долларов", - сообщило агентство Brand Finance. Агентство подчеркивает, что несмотря на снижение стоимости Nestle на 7%, капитал и устойчивость помогли ей сохранить лидирующие позиции в мировой пищевой промышленности. Также Brand Finance оценивает способность компании адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей и поддерживать разнообразный ассортимент продукции. "Lay's (стоимость бренда выросла на 9%, до 12 миллиардов долларов США) поднялась на вторую позицию в мире, обойдя Yili (стоимость бренда снизилась на 6%, до 11,6 миллиарда долларов США), занимающую третье место. Сильные финансовые показатели Lay's и инновационные предложения, такие как линейки Flavour Swap и MAX, способствовали росту стоимости бренда", - добавило агентство. Brand Finance сообщает, что в этом году стоимость брендов в секторе продуктов питания и напитков снизилась на 4% и составила около 268 миллиардов долларов. При этом агентство отметило, что потребители все чаще отдают предпочтение небольшим частным маркам. Согласно данным агентства, пищевые полуфабрикаты и молочные продукты по-прежнему обеспечивают наибольший прирост доходов. В десятку также вошли бренды Tyson, Danone, Quaker, Kellogg's, Wrigley, Mengniu, Doritos. Компании перечислены в соответствии с занимаемой в рейтинге позицией. При этом Amul, стоимость которого выросла на 11%, до 3,3 миллиарда долларов, стал самым "сильным" брендом, получив индекс силы бренда (BSI) 91 балл из 100 и рейтинг "AAA+".

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