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Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"

Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным" - 20.08.2024, ПРАЙМ

Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"

В случае победы на президентских выборах кандидат от Демократической партии Камала Харрис "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:04+0300

2024-08-20T09:04+0300

2024-08-20T09:18+0300

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ЧИКАГО (США), 20 авг - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах кандидат от Демократической партии Камала Харрис "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден."Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится", - сказал президент США.В то же время он подчеркнул, что в период работы его администрации Штатам удалось объединить страны Европы и спасти Китай от технологического отставания.Ранее Байден сообщил, что покидает президентскую гонку. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://1prime.ru/20240814/polozhenie-850894379.html

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россия, сша, джо байден, владимир путин