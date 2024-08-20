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Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге" - 20.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге"
Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге"
Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:52+0300
2024-08-20T10:52+0300
экономика
интеррос
т-банк
росбанк
доля
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим неконтролирующим акционером, говорится в сообщении "Интерроса". "ТКС Холдинг" (бывшая TCS Group) в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу. В середине августа "ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направил в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций. "Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%", - сказано в сообщении "Интерроса", который был основным акционером TCS Group в апреле 2022 года с долей в 35%. "ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. По мнению гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, интеграция Росбанка придала новый импульс для развития "ТКС Холдинга", его выхода в новые высокотехнологичные ниши и привела к появлению в его составе мощной финансовой группы. "Уверен, что дальнейшее развитие группы "ТКС" как многопрофильного финтех холдинга способствует укреплению всего банковского рынка России и открывает новые возможности и перспективы для клиентов Т-Банка и Росбанка", - добавил он.
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интеррос, т-банк, росбанк, доля
Экономика, Интеррос, Т-Банк, Росбанк, доля
10:52 20.08.2024
 
Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге"

Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге" до 41,4%, вложив акции Росбанка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Росбанка"
Вывеска Росбанка - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим неконтролирующим акционером, говорится в сообщении "Интерроса".
"ТКС Холдинг" (бывшая TCS Group) в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу. В середине августа "ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направил в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций.
"Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%", - сказано в сообщении "Интерроса", который был основным акционером TCS Group в апреле 2022 года с долей в 35%. "ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский.
По мнению гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, интеграция Росбанка придала новый импульс для развития "ТКС Холдинга", его выхода в новые высокотехнологичные ниши и привела к появлению в его составе мощной финансовой группы.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"ТКС Холдинг" увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15%
10:20
"Уверен, что дальнейшее развитие группы "ТКС" как многопрофильного финтех холдинга способствует укреплению всего банковского рынка России и открывает новые возможности и перспективы для клиентов Т-Банка и Росбанка", - добавил он.
 
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