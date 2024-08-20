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В ЕАЭС порядка 90% расчетов идет в национальных валютах
В ЕАЭС порядка 90% расчетов идет в национальных валютах - 20.08.2024, ПРАЙМ
В ЕАЭС порядка 90% расчетов идет в национальных валютах
В Евразийском экономическом союзе около 90% расчетов в настоящее время осуществляется в национальных валютах, сообщил в интервью РИА Новости директор первого... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:41+0300
2024-08-20T08:41+0300
2024-08-20T08:41+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Евразийском экономическом союзе около 90% расчетов в настоящее время осуществляется в национальных валютах, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян. "Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - отметил он. Агасандян подчеркнул, что государства - члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов. Директор департамента отметил, что эти инструменты становятся средством политического давления. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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платежи, еаэс, дедолларизация
Экономика, платежи, ЕАЭС, дедолларизация
В ЕАЭС порядка 90% расчетов идет в национальных валютах
МИД России: в ЕАЭС порядка 90% расчетов осуществляется в национальных валютах
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Евразийском экономическом союзе около 90% расчетов в настоящее время осуществляется в национальных валютах, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян.
"Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - отметил он.
Агасандян подчеркнул, что государства - члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов.
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Директор департамента отметил, что эти инструменты становятся средством политического давления.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.