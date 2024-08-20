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Кабмин выделит средства на восстановление электросетей в ДНР и ЛНР

Кабмин выделит средства на восстановление электросетей в ДНР и ЛНР - 20.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на восстановление электросетей в ДНР и ЛНР

Правительство РФ направит порядка 250 миллионов рублей на восстановление поврежденных из-за непогоды электросетей в Донецкой и Луганской народных республиках,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:33+0300

2024-08-20T09:33+0300

2024-08-20T09:33+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 250 миллионов рублей на восстановление поврежденных из-за непогоды электросетей в Донецкой и Луганской народных республиках, соответствующее распоряжение подписано, говорится в сообщении кабмина. "В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей", - говорится в сообщении. Указывается, что средства пойдут на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимых для проведения ремонтных работ. Всего будет восстановлено не менее 528 объектов электросетевого комплекса, поврежденных из-за непогоды в конце 2023 - начале 2024 года. "Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года", - отмечается в сообщении.

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россия, днр, лнр, электросети