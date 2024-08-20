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МФТИ подал в суд на Роспатент из-за бренда "Физтех"

МФТИ подал в суд на Роспатент из-за бренда "Физтех" - 20.08.2024, ПРАЙМ

МФТИ подал в суд на Роспатент из-за бренда "Физтех"

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T16:51+0300

2024-08-20T16:51+0300

2024-08-20T16:53+0300

мфти

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым ведомство отказалось признать обозначение "Физтех" общеизвестным в России товарным знаком, следует из опубликованного определения суда. В своей заявке учебное заведение просило признать обозначение общеизвестным с 1 июня 2015 года для таких услуг двух классов, как "образование, а именно реализация образовательных программ высшего образования" и "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области математики; физики; химии; биологии и биотехнологий; искусственного интеллекта; геологии; защиты окружающей среды; программного обеспечения, компьютерных и информационных технологий; телекоммуникационных технологий; электроники; энергетики". В доказательство широкой известности обозначения вуз представил в Роспатент справку о количестве выпускников, приказы ректора о проведении олимпиад Физтеха и фестиваля искусств на Физтехе, несколько книг со словом "Физтех" в названии, документы Академии наук, поздравительные телеграммы от высших должностных лиц, в том числе от президентов РФ, данные соцопроса и другие доказательства. Эксперты Роспатента, проанализировав документы, пришли к выводу, что невозможно установить интенсивность использования заявленного обозначения "Физтех" как средства индивидуализации вуза, которое используется им при оказании заявленных услуг. "В то же время часть предоставленных документов либо не содержат заявленного обозначения, либо содержат обозначения, отличающиеся от заявленного", - говорится в оспариваемом решении ведомства от 22 января этого года. Обращение Физтеха поступило в суд 7 августа и пока оставлено без движения, поскольку к нему не приложены копия диплома о высшем юридическом образовании или об ученой степени либо документ, подтверждающий статус адвоката, патентного поверенного, лица, подписавшего заявление. Устранить недостатки вуз должен до 23 сентября. Физтех был образован постановлением Совета министров СССР в 1951 году на базе созданного в 1946 году физико-технического факультета Московского государственного университета. Студентов и выпускников МФТИ в просторечье называют "физтехами".

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мфти, роспатент, бренд, суд