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"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Линия фронта в зоне спецоперации на Украине рушится из-за неспособности украинских вооруженных сил (ВСУ) держать оборону. Таким мнением на YouTube-канале... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:53+0300
2024-08-20T15:53+0300
2024-08-20T15:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Линия фронта в зоне спецоперации на Украине рушится из-за неспособности украинских вооруженных сил (ВСУ) держать оборону. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал", — заявил эксперт.Меркурис отметил, что украинские войска не смогли построить достаточно прочные укрепления, и в результате российская армия продолжает наступление.Ранее Минобороны России объявило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике. Это открывает путь российским войскам для продвижения на север в сторону Торецка, где находится сильный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года проводятся обстрелы Горловки.
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донбасс
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС
"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Аналитик Меркурис: фронт в зоне спецоперации рушится повсюду
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ.
Линия фронта в зоне спецоперации на Украине рушится из-за неспособности украинских вооруженных сил (ВСУ) держать оборону. Таким мнением на YouTube-канале поделился
британский аналитик Александр Меркурис.
"Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал", — заявил эксперт.
Меркурис отметил, что украинские войска не смогли построить достаточно прочные укрепления, и в результате российская армия продолжает наступление.
Ранее Минобороны России объявило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике. Это открывает путь российским войскам для продвижения на север в сторону Торецка, где находится сильный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года проводятся обстрелы Горловки.
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