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"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

Линия фронта в зоне спецоперации на Украине рушится из-за неспособности украинских вооруженных сил (ВСУ) держать оборону. Таким мнением на YouTube-канале... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:53+0300

2024-08-20T15:53+0300

2024-08-20T15:53+0300

спецоперация на украине

донбасс

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Линия фронта в зоне спецоперации на Украине рушится из-за неспособности украинских вооруженных сил (ВСУ) держать оборону. Таким мнением на YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис."Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал", — заявил эксперт.Меркурис отметил, что украинские войска не смогли построить достаточно прочные укрепления, и в результате российская армия продолжает наступление.Ранее Минобороны России объявило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике. Это открывает путь российским войскам для продвижения на север в сторону Торецка, где находится сильный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года проводятся обстрелы Горловки.

https://1prime.ru/20240820/zapad-851009267.html

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