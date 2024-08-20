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Здорово испугались. Европа больше не хранит на Украине свой ценный ресурс

Здорово испугались. Европа больше не хранит на Украине свой ценный ресурс - 20.08.2024, ПРАЙМ

Здорово испугались. Европа больше не хранит на Украине свой ценный ресурс

Этим летом европейские трейдеры используют лишь часть огромных газовых хранилищ Украины. Страна располагает крупнейшими ПХГ на континенте и в прошлом году... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T03:30+0300

2024-08-20T03:30+0300

2024-08-20T03:30+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Елена Савельева. Этим летом европейские трейдеры используют лишь часть огромных газовых хранилищ Украины. Страна располагает крупнейшими ПХГ на континенте и в прошлом году предоставила компаниям ЕС ценное пространство для хранения излишков в преддверии зимы. Но все резко изменилось, трейдеры опасаются хранить свое топливо в Незалежной – и дело не только в атаках на инфраструктуру. Есть и другие неприятные для Киева причины."Представьте, что ракета попадает в компрессионную станцию"В прошлом году европейцы забили собственные хранилища под завязку, а все что не влезло - отправили в украинские ПХГ. Газовые хранилища ЕС вмещают максимум 100 миллиардов кубометров по при годовом спросе в 350 - 500 миллиардов кубометров в зависимости от погоды и прочих условий.На этом фоне дополнительные десять миллиардов кубометров хранения (которые Украину в прошлом году предлагала) для европейцев пришлись весьма кстати. На пике европейцы хранили там около двух миллиардов кубов. Но если бы захотели использовать все возможные объемы, то за счет Украины смогли бы увеличить запасы процентов на десять.Но рисковать, похоже, не готовы. "Представьте, что высокоточная ракета попадает в компрессорную станцию ​​или иной объект газовой инфраструктуры. Этот риск нельзя игнорировать", — указывали в чешской энергетической компании MND.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИ хотя Украина предлагает услугу по фиксированной ставке, что делает ее очень привлекательной и конкурентоспособной, в условиях военного времени гарантий никаких, напоминали в швейцарской энергетической группе Axpo.В этом году интерес к хранилищам и вовсе упал. "После весенних атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, включая насосные станции для хранения газа, в июне-июле хранящиеся там европейские объемы упали всего до десятой части от объёмов прошлого года, пишет Financial Times.И это - несмотря на то, что хранилища ЕС, по данным Gas Infrastructure Europе, уже заполнены на 86%. По данным ценового агентства Argus, европейские компании отправили в украинские ПХГ всего 15 и 52 миллиона кубов в июне и июле - по сравнению с 103 и 587 миллионами за аналогичный период прошлого года.Несмотря на то, газовые резервуары расположены глубоко под землей, что защищает их от ударов, повреждение наземных сооружений, используемых для перекачки газа из хранилища в хранилище - существенный риск. И трейдеры это хорошо понимают.В "Нафтогазе" подтверждали, что в марте - апреле произошло "несколько атак" на наземную инфраструктуру, однако все успели отремонтировать. "Никаких проблем нет, мы работаем в обычном режиме в отношении закачки и отбора газа", - сообщили в компании."Европейские трейдеры банально страхуются, понимая, что России вполне по силам нанести значительный урон газовым хранилищам Украины. Теперь же, после случившегося в Курской области, вряд ли кто-то из европейских игроков рискнет закачивать голубое топливо в недра Украины: все отлично понимают, что жесткие удары России в качестве ответной меры – лишь вопрос времени", - замечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Везти далеко, дорого, а хранить - ненадежно Тем не менее, на сегодня крупнейшее в Европе Бильче-Волицкое ПХГ с мощностью хранения в 17 миллиардов кубометров, активно функционирует. И очевидно, что риски повреждения инфраструктуры – далеко не единственная причина, по которой европейцы резко снизили объем хранения своего газа на Украине. Во-первых, логистика и изменения в структуре экспорта голубого топлива ЕС."СПГ-терминалы, доля газового импорта через которые неизменно растет, расположены от Украины достаточно далеко, газ оттуда наполняет внутренние европейские резервуары. Соответственно, снижение объемов доверенного Украине европейского газа связано, в том числе, и с уменьшением трубопроводного экспорта через ее территорию", - поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Вдобавок, за последнее время в Европе построили достаточное количество собственных объектов, способных удовлетворить большую часть потребностей в хранении. А кроме того, промышленность в Европе резко снизила объемы потребления газа."В первую очередь это касается наиболее индустриально мощной страны ЕС – Германии. Закрытие энергоёмких производств химической промышленности и металлургии привели к высвобождению достаточно больших объёмов газа, которые оказываются невостребованными в текущей ситуации" - указывает Максим Максимов, доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова.Наконец, риск недосчитаться хранящегося на Украине газа, или остаться вообще без него, эксперты оценивают, как вполне реальную перспективу. Украинская сторона достаточно вольно трактовала принципы неприкосновенности частной собственности в отношении газовых депозитов стран ЕС, подчеркивают экономисты."Украина, несмотря на договоренности, может мобилизовать часть запасов для нужд собственной экономики. Своими действиями в Судже и позицией по транзитному договору, который истекает в декабре, украинцы уже создали дополнительные риски для европейской энергетической устойчивости", - указывает Марышев.Интересно, что главными потребителями газа, хранящегося на Украине, выступают Венгрия и Словакия, которым Киев в конце июля перекрыл транзит нефти российской "Лукойл" по трубопроводу проводу "Дружба".Учитывая нарративы в отношении Украины, которые озвучивали руководители этих стран, легко представить ситуацию, при которой украинская сторона прибегнет к полному мораторию на вывоз газа со своей территории. Полагаю, что эти риски детально просчитываются и в Будапеште, и в Братиславе, подчеркивает Максимов.Таким образом, на первый план для Европы выходит управление рисками и нежелание внезапно оказаться в "энергетическом плену". И низкие цены тут Киеву не помогут. А снижать их, к тому же, можно до определенного предела, с учетом себестоимости хранения.Для Киева ситуация, конечно, неприятная: прямые потери от аренды хранилищ западными заказчиками оцениваются в 200-250 миллионов долларов. А впереди перспектива вынужденной перестройки всей архитектуры газораспределительной системы: вместо восток-запад нужно будет реализовывать сценарий запад-восток, добавляет Максимов.Кроме того, при отсутствии арендных платежей от Запада все расходы на содержание объектов хранения и транспортировки лягут на плечи украинской стороны. А это еще более осложнит деятельность еще функционирующих предприятий.

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украина, ес, газ, газохранилища