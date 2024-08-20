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"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве
На Украине произошел раскол между военной и гражданской администрацией, считает политолог из США, эксперт по отношениям России с Евросоюзом и Вашингтоном... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:08+0300
2024-08-20T17:08+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На Украине произошел раскол между военной и гражданской администрацией, считает политолог из США, эксперт по отношениям России с Евросоюзом и Вашингтоном Гилберт Доктороу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он подчеркнул, что украинский фронт отодвигается на запад, так как российские войска все активнее продвигаются сразу по нескольким направлениям. Предотвращению успехов Москвы не поспособствовала и атака на Курскую область. Эксперт отмечает, что решение направить лучшие подразделения на российскую территорию не было стратегически обосновано. "Можно допустить, что этот марш в Курск был спровоцирован их собственной внутренней динамикой, когда Сырского собирались уволить из-за катастрофического ведения боевых действий на фронте", — сделал вывод Доктороу.
https://1prime.ru/20240820/tusk-851012112.html
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всу, россия, украина, эксперт
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, Эксперт
17:08 20.08.2024
 
"Собирались уволить". Стало известно, что произошло в Киеве

Доктороу: в Киеве произошел конфликт между военным и гражданским руководством

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На Украине произошел раскол между военной и гражданской администрацией, считает политолог из США, эксперт по отношениям России с Евросоюзом и Вашингтоном Гилберт Доктороу. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он подчеркнул, что украинский фронт отодвигается на запад, так как российские войска все активнее продвигаются сразу по нескольким направлениям. Предотвращению успехов Москвы не поспособствовала и атака на Курскую область. Эксперт отмечает, что решение направить лучшие подразделения на российскую территорию не было стратегически обосновано.
"Можно допустить, что этот марш в Курск был спровоцирован их собственной внутренней динамикой, когда Сырского собирались уволить из-за катастрофического ведения боевых действий на фронте", — сделал вывод Доктороу.
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