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СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая
СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая - 20.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая
Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей за товары, поставленные китайскими контрагентами, пишут "Ведомости". | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:37+0300
2024-08-20T08:37+0300
2024-08-20T08:37+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей за товары, поставленные китайскими контрагентами, пишут "Ведомости".Банки КНР возвращают платежи, несмотря на растаможенные и полученные товары.Проблема касается несколько банков, включая крупные.Импортеры ожидают прохождения платежей в течение нескольких месяцев, но деньги возвращаются. Поставщики из КНР уведомляют о невозможности получения платежей и возвращают их.При этом, как отмечается в публикации, возврат платежей происходит даже после получения товара импортером.В последние месяцы усугубилась проблема в переводе денег за товар из России в китайские банки. С учетом наложенных на Россию санкций Запад оказывает давление на китайскую банковскую систему, в результате чего ужесточается контроль над экспортом и импортом.Кроме того, сообщалось, что поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны
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россия, китай, санкции против рф, торговля, платежи
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ, торговля, платежи
СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая
"Ведомости": бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей в РФ за товары из КНР
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей за товары, поставленные китайскими контрагентами, пишут "Ведомости"
.
Банки КНР возвращают платежи, несмотря на растаможенные и полученные товары.
Проблема касается несколько банков, включая крупные.
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
Импортеры ожидают прохождения платежей в течение нескольких месяцев, но деньги возвращаются. Поставщики из КНР уведомляют о невозможности получения платежей и возвращают их.
При этом, как отмечается в публикации, возврат платежей происходит даже после получения товара импортером.
В последние месяцы усугубилась проблема в переводе денег за товар из России в китайские банки. С учетом наложенных на Россию санкций Запад оказывает давление на китайскую банковскую систему, в результате чего ужесточается контроль над экспортом и импортом.
Кроме того, сообщалось
, что поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны