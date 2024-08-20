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РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО

РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО - 20.08.2024, ПРАЙМ

РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО

РСХБ получил обращения о реструктуризации кредитов от клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей на сумму более 3,2 миллиарда рублей, сообщила РИА... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T20:15+0300

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кредит

реструктуризация долга

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РСХБ получил обращения о реструктуризации кредитов от клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей на сумму более 3,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. Ранее во вторник Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сообщило, что аграрии из Курской, Брянской и Белгородской областей смогут реструктуризировать свои кредиты. Эту возможность предоставил Россельхозбанк.РСХБ получил заявления на реструктуризацию кредитов от 42 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они ведут свой бизнес в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), в Курской, Брянской и Белгородской областях. Общая сумма реструктурируемых кредитов превышает 3,2 миллиарда рублей.Большинство заявлений поступило через дистанционные каналы обслуживания РСХБ, добавили в пресс-службе. "В зоне действия режима КТО у Россельхозбанка находится 85 клиентов – малых и средних агропромышленных предприятий - с общим кредитным портфелем 13,6 миллиарда рублей. На текущий момент к нам обратились 42 клиента, бизнес которых находится в районах, где была проведена эвакуация. Все обращения рассматриваются банком оперативно, с каждым клиентом достигаются договоренности о предоставлении условий изменения графика платежей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правления банка Ирины Жачкиной. Ранее банк объявил, что фермеры, ведущие свою деятельность в Курской, Брянской и Белгородской областях, смогут продлить срок погашения кредитов на срок до одного года. Для поддержки клиентов в этих регионах был создан специальный штаб. В понедельник некоторые банки сообщили РИА Новости, что они начали работу с обращениями о поддержке от заёмщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей.

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