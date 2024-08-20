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РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО
РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО - 20.08.2024, ПРАЙМ
РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО
РСХБ получил обращения о реструктуризации кредитов от клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей на сумму более 3,2 миллиарда рублей, сообщила РИА... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T20:15+0300
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кредит
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РСХБ получил обращения о реструктуризации кредитов от клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей на сумму более 3,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. Ранее во вторник Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сообщило, что аграрии из Курской, Брянской и Белгородской областей смогут реструктуризировать свои кредиты. Эту возможность предоставил Россельхозбанк.РСХБ получил заявления на реструктуризацию кредитов от 42 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они ведут свой бизнес в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), в Курской, Брянской и Белгородской областях. Общая сумма реструктурируемых кредитов превышает 3,2 миллиарда рублей.Большинство заявлений поступило через дистанционные каналы обслуживания РСХБ, добавили в пресс-службе. "В зоне действия режима КТО у Россельхозбанка находится 85 клиентов – малых и средних агропромышленных предприятий - с общим кредитным портфелем 13,6 миллиарда рублей. На текущий момент к нам обратились 42 клиента, бизнес которых находится в районах, где была проведена эвакуация. Все обращения рассматриваются банком оперативно, с каждым клиентом достигаются договоренности о предоставлении условий изменения графика платежей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правления банка Ирины Жачкиной. Ранее банк объявил, что фермеры, ведущие свою деятельность в Курской, Брянской и Белгородской областях, смогут продлить срок погашения кредитов на срок до одного года. Для поддержки клиентов в этих регионах был создан специальный штаб. В понедельник некоторые банки сообщили РИА Новости, что они начали работу с обращениями о поддержке от заёмщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей.
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кредит, реструктуризация долга, реструктуризация, рсхб
кредит, реструктуризация долга, реструктуризация, РСХБ
РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО
РСХБ реструктуризирует кредиты клиентов из зоны КТО на сумму 3,2 млрд руб
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РСХБ получил обращения о реструктуризации кредитов от клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей на сумму более 3,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
Ранее во вторник Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сообщило, что аграрии из Курской, Брянской и Белгородской областей смогут реструктуризировать свои кредиты. Эту возможность предоставил Россельхозбанк.
РСХБ получил заявления на реструктуризацию кредитов от 42 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они ведут свой бизнес в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), в Курской, Брянской и Белгородской областях. Общая сумма реструктурируемых кредитов превышает 3,2 миллиарда рублей.
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Большинство заявлений поступило через дистанционные каналы обслуживания РСХБ, добавили в пресс-службе.
"В зоне действия режима КТО у Россельхозбанка находится 85 клиентов – малых и средних агропромышленных предприятий - с общим кредитным портфелем 13,6 миллиарда рублей. На текущий момент к нам обратились 42 клиента, бизнес которых находится в районах, где была проведена эвакуация. Все обращения рассматриваются банком оперативно, с каждым клиентом достигаются договоренности о предоставлении условий изменения графика платежей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правления банка Ирины Жачкиной.
Ранее банк объявил, что фермеры, ведущие свою деятельность в Курской, Брянской и Белгородской областях, смогут продлить срок погашения кредитов на срок до одного года. Для поддержки клиентов в этих регионах был создан специальный штаб. В понедельник некоторые банки сообщили РИА Новости, что они начали работу с обращениями о поддержке от заёмщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей.