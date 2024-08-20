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ЦБ обозначил официальный курс валют на 21 августа
ЦБ обозначил официальный курс валют на 21 августа - 20.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс валют на 21 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,43 копейки — до 12,1161 рубля, курс доллара вырос на 1 рубль 15 копеек — до 90,6944... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:25+0300
2024-08-20T17:25+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,43 копейки — до 12,1161 рубля, курс доллара вырос на 1 рубль 15 копеек — до 90,6944 рубля, курс евро — на 1 рубль 27 копеек — до 100,2040 рубля, следует из данных Банка России.После введения санкций США в отношении Московской биржи, Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, юань, евро
ЦБ обозначил официальный курс валют на 21 августа
ЦБ: курс юаня на среду - 12,12 руб, доллара - 90,69 руб, евро - 100,20 руб
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,43 копейки — до 12,1161 рубля, курс доллара вырос на 1 рубль 15 копеек — до 90,6944 рубля, курс евро — на 1 рубль 27 копеек — до 100,2040 рубля, следует из данных Банка России.
После введения санкций США в отношении Московской биржи, Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.