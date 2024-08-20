https://1prime.ru/20240820/naemniki-851018745.html

"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

На Украине из-за нехватки квалифицированных кадров на руководящие должности назначают наемников, пишет сербское издание "Политика". | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T20:26+0300

2024-08-20T20:26+0300

2024-08-20T20:26+0300

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украина

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иностранные наемники

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. На Украине из-за нехватки квалифицированных кадров на руководящие должности назначают наемников, пишет сербское издание "Политика".В материале отмечается, что у ВСУ серьезные проблемы с командным составом, особенно на уровне взводов и рот. Не хватает офицеров, и на их должности назначают иностранных наёмников, которые не имеют опыта в военном деле, "ни в зуб ногой".Автор публикации отмечает, что на передовой почти нет лейтенантов и капитанов, из-за чего некому командовать подразделениями. Кроме того, по словам автора, среди наёмников, которые воюют в рядах ВСУ, очень мало профессионалов.Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже было несколько случаев, когда украинские солдаты открывали огонь по своим командирам.На прошлой неделе украинский военнопленный в видео, опубликованном Министерством обороны, сообщил, что среди военнослужащих ВСУ, которые участвуют в боях на Курском направлении, есть иностранные наёмники.

https://1prime.ru/20240820/ukraina-851018456.html

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украина, наемники, иностранные наемники