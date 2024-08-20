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"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
На Украине из-за нехватки квалифицированных кадров на руководящие должности назначают наемников, пишет сербское издание "Политика". | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T20:26+0300
2024-08-20T20:26+0300
спецоперация на украине
украина
наемники
иностранные наемники
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. На Украине из-за нехватки квалифицированных кадров на руководящие должности назначают наемников, пишет сербское издание "Политика".В материале отмечается, что у ВСУ серьезные проблемы с командным составом, особенно на уровне взводов и рот. Не хватает офицеров, и на их должности назначают иностранных наёмников, которые не имеют опыта в военном деле, "ни в зуб ногой".Автор публикации отмечает, что на передовой почти нет лейтенантов и капитанов, из-за чего некому командовать подразделениями. Кроме того, по словам автора, среди наёмников, которые воюют в рядах ВСУ, очень мало профессионалов.Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже было несколько случаев, когда украинские солдаты открывали огонь по своим командирам.На прошлой неделе украинский военнопленный в видео, опубликованном Министерством обороны, сообщил, что среди военнослужащих ВСУ, которые участвуют в боях на Курском направлении, есть иностранные наёмники.
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украина, наемники, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАЕМНИКИ, иностранные наемники
20:26 20.08.2024
 
"Стреляли в командиров". СМИ раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

"Политика": в ВСУ назначают наемников командирами из-за дефицита кадров

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. На Украине из-за нехватки квалифицированных кадров на руководящие должности назначают наемников, пишет сербское издание "Политика".
В материале отмечается, что у ВСУ серьезные проблемы с командным составом, особенно на уровне взводов и рот. Не хватает офицеров, и на их должности назначают иностранных наёмников, которые не имеют опыта в военном деле, "ни в зуб ногой".
Автор публикации отмечает, что на передовой почти нет лейтенантов и капитанов, из-за чего некому командовать подразделениями.
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Кроме того, по словам автора, среди наёмников, которые воюют в рядах ВСУ, очень мало профессионалов.Им мешает не только языковой барьер, но и нежелание подчиняться. Уже было несколько случаев, когда украинские солдаты открывали огонь по своим командирам.
На прошлой неделе украинский военнопленный в видео, опубликованном Министерством обороны, сообщил, что среди военнослужащих ВСУ, которые участвуют в боях на Курском направлении, есть иностранные наёмники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАЕМНИКИиностранные наемники
 
 
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